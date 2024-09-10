U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

A haymaker was thrown but not landed pic.twitter.com/7OLZtgWgOG — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 10, 2024

記者王真魚／綜合報導

U23世界盃棒球賽B組預賽中，韓國與委內瑞拉隊發生嚴重衝突，導致兩隊選手遭到國際棒壘總會（WBSC）的禁賽處分。

比賽於昨日進行，委內瑞拉以8比4擊敗南韓。7局上半，委內瑞拉攻佔一、二壘時，一場激烈的衝突爆發。代打帕維亞（Moises Paiva）擊出短打後，南韓隊試圖傳球至三壘封殺。補位的南韓選手金斗賢（Kim Doo-hyun）在接球時被衝向三壘的委內瑞拉選手梅迪納（Gilbert Medina）以危險的滑壘動作撞倒。

金斗賢對梅迪納的粗暴滑壘動作感到不滿，起身時朝對方背部揮拳。梅迪納隨即還擊，引發雙方球員的大規模衝突，兩隊球員都衝出板凳區。場上裁判迅速介入，將梅迪納架離現場，避免事態進一步惡化。

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WBSC表示，對於比賽中因危險滑壘並揮拳的委內瑞拉選手梅迪納，給予4場禁賽處分；而打了梅迪納腰部的金斗賢，遭禁賽1場。

▲ 韓國、委內瑞拉選手遭禁賽處分 。（圖／截自網路）