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姆巴佩替補出戰　法國2比0戰勝比利時奪歐國聯首勝

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年歐國聯B組第二輪賽事，即便明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）本戰從板凳出發，法國仍靠著穆阿尼（Randal Kolo Muani）以及登貝萊（Ousmane Dembele）各進一球的好表現下，以2比0擊敗鄰國比利時，拿下本屆歐洲足總國家聯賽首勝。

第29分鐘，比利時門將卡斯蒂爾斯（Koen Casteels）單手撲出登貝萊危險射門，但法國二波攻勢再起，穆阿尼持球後的近距離補射，幫助球隊先馳得點取得1比0領先。

第57分鐘法國持續進攻，登貝萊掌控球後沿著比利時禁區邊緣側身前進，找到空間射出一記漂亮射門，比利時門將卡斯蒂爾斯完全沒有防守機會，法國將領先優勢擴大至2比0。

「人們告訴我，我太慷慨了，而且我試圖傳球太多，因此我決定多加進攻並試試運氣，」登貝萊賽後直言，「這個賽季我會更自私的嘗試一下自己的運氣。」

板凳出發的姆巴配則是在第67分鐘與隊友巴克拉（Bradley Barcola）一同上場，姆巴佩在距離比賽還剩10分鐘時以微弱的角度錯過了進球機會，第86分鐘的射門被比利時門將卡斯蒂爾斯擋住。

而客隊比利時的進攻整場比賽幾乎沒有對法國構成威脅，第69分鐘德克特拉雷（De Ketelaere）看似有機會的射門最終無果；曼城主力、比利時隊長德布勞內（Kevin De Bruyne）隨後的兩次射門也都乏善可陳，終場法國以2比0擊敗比利時，拿下本屆歐洲足總國家聯賽首勝。

關鍵字： 足球歐國聯法國比利時姆巴佩

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