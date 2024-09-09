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NFL球星希爾因超速被上銬逮捕、隊友援助也被拘留　警方展開調查

▲▼美式足球NFL邁阿密海豚隊明星球員希爾（Tyreek Hill） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美式足球NFL邁阿密海豚隊明星球員希爾（Tyreek Hill） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

美式足球NFL邁阿密海豚隊明星球員希爾（Tyreek Hill），在對陣傑克遜維爾美洲虎隊的賽前因超速被邁阿密警方逮捕，隊友為援助他也被拘留，目前有一名警察已被暫時停職調查。

希爾表示，他在比賽開始前約3小時駕車前往體育場時，因涉嫌超速被攔下。根據ESPN報導，在發生「口頭衝突」後，希爾最終被戴上手銬，被指控是魯莽駕駛。

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在進入警察局之後幾分鐘後，希爾被釋放，但這一事件被附近的球迷拍攝，迅速在社交媒體上傳播。希爾表示，他不知道為什麼情況會升級到這種程度。

「現在，我仍在試圖把一切拼湊起來，我仍然不知道發生了什麼，」希爾在比賽後說。「我想說，『如果我不是泰瑞克·希爾呢？』最壞的情況下，你知道嗎？每個情況中都有最壞狀況，我想找到一種方法來轉變這一局面，為我自己和邁阿密做一些積極的事情。」

希爾說，「這很難。我不想把種族問題帶進來，但有時候當你這麼做時會變得有點棘手。如果我不是泰瑞克·希爾，上帝知道那些人會做什麼。我只是想確保我在那種情況下，做我叔叔一直告訴我的事——把手放在方向盤上並聽從指揮。」

希爾說他「完全不知道」為什麼警察要給他戴上手銬，他說自己沒有對警察無禮，也沒有使用粗言穢語。希爾表示，他尊重警察，並希望在退休後成為一名警察。

海豚隊球員阿姆斯特德（Terron Armstead）說，希爾在進入更衣室前「非常生氣，但準備好比賽」。

希爾在該場比賽中達成全場最高的130碼接球碼數，包括一個80碼的達陣，這是他職業生涯中最長的達陣。達陣後，希爾慶祝動作是將雙手放在背後，而隊友瓦德爾（Jaylen Waddle）則「拘捕」他。

▲▼美式足球NFL邁阿密海豚隊明星球員希爾（Tyreek Hill） 。（圖／達志影像／美聯社）

在事件發生之後，影片顯示希爾躺在地上，被戴上手銬，周圍有4名警察。海豚隊隊友坎貝爾（Calais Campbell）和史密斯（Jonnu Smith）停下來為希爾提供支持並緩和局勢，但最後坎貝爾也被拘留。

「違抗直接命令，」坎貝爾被問及為什麼警察要拘留他時說。「他說我離現場太近了，然後我想他說了些關於我沒有及時移動車輛的話，我不知道，他告訴我，我沒有被逮捕，但他給我開了一張拘留通知單，然後釋放了我。」

邁阿密警方發佈了聲明，表示已經開始「立即審查所有涉及事件的細節。」其中一名涉事警察被「暫時停止職務」，等待調查。

希爾在賽後告知了警局的作法，並且同意這一措施。坎貝爾也表示，將那名警察暫時停止職務是應該的做法。

「應該告訴你，所有你需要知道的事情，」希爾說。「我很高興我的隊友在我的困境中支持我，因為我感到孤獨。當他們出現時，讓我意識到我們今年有一支非常棒的球隊，因為他們願意為我冒險。這一點令人驚訝。﹂

NFL發言人麥卡錫（Brian McCarthy）表示，聯盟已與海豚隊聯繫，但拒絕進一步評論。

希爾的經紀人羅森豪斯 (Drew Rosenhaus) 表示，「這是令人心碎的情況。事情如何升級為他們現在的處境，他們戴上手銬，被警察按在地上，這讓我難以置信」

羅森豪斯說，「我對此深感擔憂。很煩惱。我們將對此進行調查。並且留意希爾，但我現在不會提出任何指控。最重要的是，希爾身體狀況良好，但精神上他對所發生的事情感到非常心煩意亂。」

關鍵字： 美式足球

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