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12強賽中華隊60人名單含8位旅外　李灝宇、鄭宗哲及鄧愷威不參賽

▲▼12強賽楊清瓏、中華隊總教練曾豪駒。（圖／中職提供）

▲12強賽召開中華隊選訓會議，中職秘書長楊清瓏、中華隊總教練曾豪駒出席。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽將於11月10日在台灣開打，選訓委員9日開會確認60人大名單，旅外球員包含8人，中職含52人。旅外名單中以投手為主，美、日職都有，不過「怪力男」李灝宇確定無法參賽。

中華隊60人名單，以守備位置來看，投手29人、捕手6人、內野14人、外野11人，確切名單不公布。中職秘書長楊清瓏表示，預計10月10日前必須繳交28人參賽名單，也可以從60人以外進行替換，但必須符合WBSC相關替換規定。

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12強中華隊總教練日前赴美訪視旅美球員，有兩大目的，其一為表達誠意，希望他們回來打12強賽，其二為帶著球迷祝福登上夢想舞台。

曾豪駒表示，「訪問12位球員，印象最深刻的是看到林昱珉被轟3響砲，不知是不是剛好因為我在場才看到他挨轟，不過他整體表現很不錯。我與每位球員都有深入對談，表明我們的誠意。」

李灝宇確定無法參賽，曾豪駒解釋，「傷勢是舊傷，球團回應是今年球季結束，希望他好好復原，當然希望他恢復好的身體。」鄭宗哲及鄧愷威在40人名單，不符合12強賽參賽資格，因此沒有納進60人名單。

曾豪駒提到，「旅外球員都展現高度參賽意願，但部分球員需要經過球團協商，才能確定是否參賽以及相關限制。」

關鍵字： 12強賽中華隊旅外球員李灝宇曾豪駒

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