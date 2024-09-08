U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

▲▼2024U18亞青錦標賽，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青中華隊8日冠軍戰以6比1擊敗日本隊，豐收個人獎，林鉑濬冠軍戰後援4.1局，出賽兩戰8局無責失分，防禦率完美的0。陳睦衡包辦勝率王、防禦率王，還有最佳先發投手。

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▲2024U18亞青陳睦衡。（圖／記者李毓康攝）

個人獎：

打擊王：濱本遙大（打擊率.600）（日本）

防禦率王：陳睦衡（防禦率0）（中華）

勝率王：陳睦衡（中華）

打點王：德丸快晴（8打點）（日本）

全壘打王：葉雋翹（1轟、10打數）（香港）

盜壘王：劉翰陽（5次盜壘）（香港）

得分王：高山裕次郎（8得分）（日本）

最佳守備：全紹凱（中華）

MVP：林鉑濬

▲2024U18亞青全紹凱。（圖／記者李毓康攝）

最佳明星球員：

先發投手：陳睦衡（中華）

後援投手：鄭宇宙（韓國）

捕手：熊谷俊乃介（日本）

一壘手：宇野真仁朗（日本）

二壘手：朴俊淳（韓國）

三壘手：沈在訓（韓國）

游擊手：Brandon Sanchez（菲律賓）

外野手：濱本遙大（日本）、德丸快晴（日本）、劉翰陽（香港）

指定打擊：曾偉喆（中華）

▲2024U18亞青張趙紘。（圖／記者李毓康攝）