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巴黎帕運完美落幕！中華代表團3銀2銅作收20年來最佳

▲巴黎帕運陳柏諺奪桌球男單銀牌 。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運「神奇小子」陳柏諺奪桌球男單銀牌。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

巴黎帕運閉幕式將於於台灣時間9日凌晨展開，中華隊在結束「國民學姊」林資惠健力項目賽程後，本屆帕運所有項目也正式終了，中華代表團於巴黎帕運共有13位運動員參與7個大項目，最終收穫3面銀牌、2面銅牌，創下自2004年雅典帕運以來的最佳成績，其中桌球項目就囊括3銀、1銅，是中華隊的帕運獎牌庫！

中華代表隊自1992年參與巴賽隆納帕運之後，到今年的巴黎帕運共歷經9屆，獎牌數最多的一屆是2000年的雪梨帕運，共拿下7面獎牌，包含1金、2銀、4銅，而2004年的雅典帕運單屆斬獲6面獎牌，其中2面金牌，則是中華代表團的單屆最佳紀錄。

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本屆巴黎帕運中華代表團在第一天賽程就斬獲獎牌，由跆拳道項目的蕭翔文拿下男子跆拳道K44~58公斤級銅牌，接著桌球項目展開後，獎牌數開始爆增，林姿妤、田曉雯先齊力摘下女子雙打WD20級銀牌，田曉雯再收下女單WS10級銅牌，程銘志、陳柏諺則接續斬獲MS5、MS11銀牌，本屆賽事共以3銀、2銅作收。

▲▼我國桌球女將田曉雯奪女單銅牌 。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運桌球女將田曉雯奪女單銅牌。（圖／體育署提供）

巴黎帕運將於台灣時間9日凌晨展開閉幕式，將與巴黎奧運閉幕式一樣在法蘭西體育場舉行，中華代表隊將由兩位本屆賽事都有獎牌進帳的桌球好手陳柏諺、田曉雯擔任閉幕式掌旗官，而「神奇小子」陳柏諺也將創下同時擔任中華代表團開、閉幕掌旗官的壯舉。

關鍵字： 2024巴黎奧運巴黎帕運田曉雯陳柏諺

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