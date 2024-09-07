U18亞青冠軍戰先發投手出爐！陽念希銜命抗日

▲U18亞青中華隊投手陽念希。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青8日將進行決賽，由中華隊與日本隊爭冠。中華隊總教練吳柏宏透露，先發投手人選由陽念希與哀宥宇二擇一，其他投手待命登板，最後向大會報告，由陽念希掛帥主投。日本隊則由今朝丸裕喜先發，他7日對韓國投1.1局無失分，將連2戰登板。

陽念希曾對泰國中繼登板，投1局無失分，最快球速151公里。哀宥宇對泰國先發投1局，被敲2安打，奪2次三振，同樣無失分。

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陳睦衡、林鉑濬分別對韓國、日本繳出好投，但冠軍戰不會由他們先發。總教練吳柏宏表示，「他們兩位都已經出賽，把冠軍戰交給其他有能力的投手，休息天數也比較長，登板順序會再跟教練團討論。」

陽念希曾在高一入選U18中華隊，對戰美國好投一戰成名。去年U18世界盃狀況不佳沒有太多發揮，今年找回應有水準。吳柏宏說，「他在練習賽、正式比賽都展現主動攻擊好球帶的優勢，希望他繼續保持，不要閃躲打者。」

哀宥宇則是陣中進步幅度最大的投手。吳柏宏透露，「他從145公里進步到150公里，但擔任先發投手時會配速。會提醒他後面還有投手，不要保留體力。」

▲U18中華隊投手哀宥宇。（圖／中華棒協提供）