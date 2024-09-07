陳品宏、黃仲翔好投亮點！劉俊緯開轟白搭　U23中華隊5比7不敵荷蘭

▲U23陳品宏。（圖／陳品宏提供）

記者王真魚／綜合報導

U23世界盃7日進行第二天賽程，中華隊今晚7時迎戰荷蘭，富邦悍將今年第4輪指名投手陳品宏臨危受命登板，及時止住傷害，有望旅外的黃仲翔也在比賽後半段登板拆彈。劉俊緯首局擊出陽春砲，6局又敲犧牲打追分，不過中華隊7局無力反擊，最終5比7不敵荷蘭，吞2連敗。

中信兄弟第二輪指名投手伍立辰今天掛帥先發，但一登板就連續被敲2支二壘安打失掉1分，中華隊當機立斷換投。張峻瑋接手，150公里火球連發，球速最快來到156公里，不過面對滿壘連續被敲2安，讓荷蘭隊再添3分擴大領先。

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中華隊決定換上第3任投手陳品宏，成功止住傷害，且連續解決10名打者，包括投出5次三振。

中華隊開局靠味全龍劉俊緯開轟追回1分，2局一度攻佔得點圈，不過朱瑋淇擊出二壘滾地球，荷蘭挑戰成功後，雙殺瓦解中華隊攻勢。

4局下，林佳緯遭觸身球，王念好敲安開啟攻勢，中華隊攻佔一三壘，王念好隨後發動盜壘，形成二三壘有人，荷蘭先發投手法利（Dylan Farley）連飆2K，雖對黃柏叡觸身球，但隨後回穩，再送出一張老K，讓中華隊滿壘「中計」。

5局上，陳品宏續投，先讓首名打者外野飛球出局，但對安東尼亞（Donovan Antonia）投出保送，接著柯林斯（Darryl Collins）擊出二壘滾地球，二壘手失誤，跑者攻佔二、三壘。中華隊換上呂昱廷，因暴投丟分，三振後再被連敲兩安，失掉2分。中華隊再換統一獅投手尹柏淮，成功讓打者擊出界外飛球，何恆佑美技接殺，終於化解危機。

5局下，邱鑫因二壘手處理失誤而上壘，荷蘭換上里兹维奇（Rick Rizvić）投球。中華隊趁機反攻，劉俊緯和鄭俊瑋相繼獲得保送，滿壘後林佳緯高飛犧牲打打回1分。荷蘭再換摩拉利斯（Justin Morales），王念好選到保送，何恆佑擊出滾地球，游擊手轉傳二壘但未能完成雙殺，形成一三壘有人，中華隊再帶回1分，不過下一棒王順和遭到三振。

6局上，尹柏淮續投，2出局後被擊出三壘安打，隨後連投2次保送，留下滿壘退場，黃仲翔登板，連3球都好球三振打者，成功拆彈。

6局下，黃柏叡敲安，胡孟智保送，曾昱磬因二壘手失誤上壘，中華隊第三度攻佔滿壘，劉俊緯擊出三壘界外球，但野手漏球讓他大難不死，這次打擊則擊出左外野高飛犧牲打，中華隊攻下第4分，荷蘭投手又暴投，免費奉送跑者上到二三壘，鄭俊瑋也擊出高飛犧牲打，比數追至2分差，林佳緯選到保送，王念好纏鬥至滿球數，最終遭到三振。

黃仲翔7局續投，再封鎖荷蘭打線，三上三下，包括飆出2K，霸氣怒吼退場。

中華隊7局下最後攻勢，最終無力反擊，三上三下；預賽2場都吞敗，明晚7點對戰尼加拉瓜，必須全力搶勝，拚預賽前3名才有辦法晉級複賽。



▲U23中華隊劉俊緯。（圖資料照／中華棒協提供）

▲黃仲翔 。（圖／棒協提供）