快訊／戚又仁上演大逆轉！擊退周天成進軍台北羽男單決賽

記者簡名杉／台北報導

「台灣羽球一哥」周天成今(7)日於超級300系列的台北羽球公開賽男單賽事4強登場，力拚賽史最多的男單個人第五冠，對決同樣來自台灣的學弟戚又仁，此戰兩人開賽打得拉鋸，但周天成在首局中段成功取得領先優勢，以21比19拿下，次局戚又仁力挽狂瀾，以22比11追回一局，關鍵第三局雙方依舊纏鬥，但戚又仁順利以21比17上演大逆轉，結束這場72分鐘的惡戰，摘下決賽門票！

▲戚又仁。（圖／CFP）

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保持台北羽球公開賽男單賽事最多座冠軍的周天成，本屆賽事要繼續挑戰將冠軍數推進到第五座，而他本屆賽事並沒有遭遇太多挑戰，前三輪都以直落二獲勝，分別打敗泰國的賈姆斯里(Saran Jamsri)以及馬來西亞的宋侞紋、賀首維，順利叩關4強。

▲周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

本屆賽事男單4強都是台灣選手，確定會把冠軍留在台灣，世界排名第9的周天成，4強賽對決世界排名第42的戚又仁，前三輪戚又仁分別打下馬來西亞的詹俊為，接著陸續擊退蘇力揚以及王子維，成功搶下4強門票。

首局雙方打得十分拉鋸，周天成開賽連得3分後，被戚又仁連打5分陷入落後，並一度落後達3分，但周天成在首局中段回穩，開始要回領先，雖然戚又仁一度追到19比19平手，周天成仍穩住壓力，以21比19收下首局。

次局周天成雖然以2比0開局，不過戚又仁追分速度很快，打出4比1攻勢超前，雙方開始糾纏，然而戚又仁在5比7落後之際連趕9分，不僅把比分超前更完全拉開，成功以21比11扳回一城，將戰線拉到第三局。

雙方第三局持續拉鋸，數度互換領先，一度以3分領先的周天成，也在轉眼間就被追成平手，雖然周天成順利用一記精彩跳殺再度要回領先，不過戚又仁馬上扳平，並藉由連續強攻反超比數，周天成隨後一路苦追，卻反攻無果，最終戚又仁以21比17搶下第三局，逆轉成功叩關決賽。