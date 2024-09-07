運動雲

>

道奇再遭打擊！重砲赫南德茲左腳挫傷　教頭擔憂進入傷兵名單

▲▼ 赫南德茲（Teoscar Hernandez） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 赫南德茲（Teoscar Hernandez） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊強打赫南德茲（Teoscar Hernandez）7日比賽中因被觸身球擊中左腳，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，目前檢查是左腳挫傷，明天將進一步診斷追蹤狀況，再評估是否放進傷兵名單。

球團已經安排赫南德茲到醫院照X光，檢查結果並未傷及骨頭，不過明天還是要再進行其他檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當被詢問赫南德茲比賽後的情況時，羅伯斯說，「情況不太好。」他表示，赫南德茲現在幾乎無法移動他的腳，「所以我不認為他能避免進入傷病名單，但我們會等幾天看看他的恢復情況。」

在道奇隊的首個賽季，赫南德茲的打擊率為.266，打出28支全壘打和87分打點。他在七月的全明星賽中贏得全壘打大賽。

道奇隊爭奪分區冠軍關鍵期遇傷兵潮，右投史東（Gavin Stone）稍早也被放進傷兵名單。貝茲（Mookie Betts）則是在一個月前從骨折的手部傷勢中復出，弗里曼（Freddie Freeman）也才從手指骨折中康復。蒙西（Max Muncy）則因腹斜肌拉傷在傷兵名單躺了三個月。

此外，投手葛拉斯勞（Tyler Glasnow）和山本由伸仍在傷兵名單中。不過山本由伸預計下周歸隊，將於11日登板。

關鍵字： 道奇隊赫南德茲傷兵棒球MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

大谷翔平45-45第一人重奪全壘打、打點雙冠　道奇1比3敗給守護者　

大谷翔平45-45第一人重奪全壘打、打點雙冠　道奇1比3敗給守護者　

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

王建民看好的二指新秀！U23伍立辰今先發抗荷　中華隊拚首勝迎戰左投

王建民看好的二指新秀！U23伍立辰今先發抗荷　中華隊拚首勝迎戰左投

守護者教頭回憶與大谷翔平的最後對決：他竟向我道歉

守護者教頭回憶與大谷翔平的最後對決：他竟向我道歉

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

快訊／NBA冠軍前鋒米勒加盟台北戰神　2度來台喊話就是要來贏球

快訊／NBA冠軍前鋒米勒加盟台北戰神　2度來台喊話就是要來贏球

牽線鈴木駿輔到全越　陳冠宇約定「高塩」模式再回來

牽線鈴木駿輔到全越　陳冠宇約定「高塩」模式再回來

台灣父子超幸運！賽前合影大谷翔平、見證45轟　感覺像登陸月球

台灣父子超幸運！賽前合影大谷翔平、見證45轟　感覺像登陸月球

快訊／U23中華隊今晚抗荷先發打線出爐！中職6人領軍

快訊／U23中華隊今晚抗荷先發打線出爐！中職6人領軍

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

熱門新聞

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

大谷翔平45-45第一人重奪全壘打、打點雙冠　道奇1比3敗給守護者　

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

王建民看好的二指新秀！U23伍立辰今先發抗荷　中華隊拚首勝迎戰左投

守護者教頭回憶與大谷翔平的最後對決：他竟向我道歉

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙局數快光　季後賽、12強難

2大谷翔平45-45第一人重奪雙冠！

3兄弟再見保送　張育成助止6連敗

4兄弟二指伍立辰掛帥　U23對荷蘭左投

5守護者教頭與大谷最後對決：他竟道歉

最新新聞

1「左手重砲」林俊易擊退好友闖台北羽決賽

2U18劉承佑追星記　收藏江少慶公仔

3U23中華隊今晚抗荷先發打線出爐！

4U18四番曾偉喆：不是壓力是享受

5快訊／中華對菲律賓打線出爐

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

U18中華隊0比1惜敗日本！　4局「妨礙守備」瓦解滿壘攻勢

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

雪乳炸出流量！味全龍橫掃主客場4連勝　下半季助攻神秘力量曝

吉力吉撈鞏冠「大難不死」敲致勝安　葉總：金鋒應該有感覺

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366