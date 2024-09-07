道奇再遭打擊！重砲赫南德茲左腳挫傷　教頭擔憂進入傷兵名單

▲ 赫南德茲（Teoscar Hernandez） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊強打赫南德茲（Teoscar Hernandez）7日比賽中因被觸身球擊中左腳，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，目前檢查是左腳挫傷，明天將進一步診斷追蹤狀況，再評估是否放進傷兵名單。

球團已經安排赫南德茲到醫院照X光，檢查結果並未傷及骨頭，不過明天還是要再進行其他檢查。

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當被詢問赫南德茲比賽後的情況時，羅伯斯說，「情況不太好。」他表示，赫南德茲現在幾乎無法移動他的腳，「所以我不認為他能避免進入傷病名單，但我們會等幾天看看他的恢復情況。」

在道奇隊的首個賽季，赫南德茲的打擊率為.266，打出28支全壘打和87分打點。他在七月的全明星賽中贏得全壘打大賽。

道奇隊爭奪分區冠軍關鍵期遇傷兵潮，右投史東（Gavin Stone）稍早也被放進傷兵名單。貝茲（Mookie Betts）則是在一個月前從骨折的手部傷勢中復出，弗里曼（Freddie Freeman）也才從手指骨折中康復。蒙西（Max Muncy）則因腹斜肌拉傷在傷兵名單躺了三個月。

此外，投手葛拉斯勞（Tyler Glasnow）和山本由伸仍在傷兵名單中。不過山本由伸預計下周歸隊，將於11日登板。