羅德里戈關鍵射門　巴西力退厄瓜多終止世界盃資格賽3連敗

▲羅德里戈。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

世界盃資格賽南美洲賽區今天(7日)由「森巴軍團」巴西交手「三色旗」厄瓜多,皇馬球星羅德里戈(Rodrygo)在上半場第30分鐘的進球幫助巴西以1比0擊敗厄瓜多奪勝,終止他們在近期資格賽的三連敗。

Rodrygo's strike is the difference between Brazil ???????? and Ecuador ???????? pic.twitter.com/POvET2Xm68