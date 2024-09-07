羅德里戈關鍵射門　巴西力退厄瓜多終止世界盃資格賽3連敗

▲羅德里戈。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

世界盃資格賽南美洲賽區今天（7日）由「森巴軍團」巴西交手「三色旗」厄瓜多，皇馬球星羅德里戈（Rodrygo）在上半場第30分鐘的進球幫助巴西以1比0擊敗厄瓜多奪勝，終止他們在近期資格賽的三連敗。

Rodrygo's strike is the difference between Brazil ???????? and Ecuador ???????? pic.twitter.com/POvET2Xm68 [廣告]請繼續往下閱讀... September 7, 2024

第30分鐘，羅德里戈接獲隊友帕奎塔（Lucas Paquetá）的傳球從禁區邊緣射門，球從門柱上彈入球網，巴西1比0取得領先。

RODRYGO WHAT A GOAL pic.twitter.com/6HkzGNHfGe — WolfRMFC (@WolfRMFC) September 7, 2024

厄瓜多最好的進攻機會則是出現在上半場補時階段，當時切爾西中場凱薩多（Moisés Caicedo）與巴西門將阿里森（Álisson Becker）一對一，然而阿里森奮力撲救將凱薩多的絕佳射門擋出，巴西1比0進入中場休息。

下半場雙方幾次進攻最終都無功而返，終場巴西就以1比0擊敗厄瓜多奪勝，終止他們在近期資格賽的三連敗，憑藉這3分的積分，巴西的積分來到10分，超過厄瓜多和委內瑞拉，排名也從第7升至第4。

「我們需要這場勝利，不管它是否醜陋，我對勝利和進球感到高興，我希望它能幫助我們變得更好，並進步到我們想要達到的水準。」羅德里戈賽後欣慰說道。