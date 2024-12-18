MLB年度精彩畫面出爐！大谷翔平「50-50」創紀錄獲選第一

Play No. 1 of 2024: "One-of-a-kind player, one-of-a-kind season!"



Shohei Ohtani goes 6-for-6 with 3 HR, 2 SB, 10 RBI and records the first 50/50 season in MLB history! pic.twitter.com/00mniHyAUx — MLB (@MLB) December 17, 2024

記者王真魚／綜合報導

MLB選出本季最佳場面，道奇隊大谷翔平創造史無前例的「50-50」（50支全壘打，50次盜壘）的時刻被評選為第一名。

在MLB官方X（Twitter）帳號上進行倒數計時，終於在今天公布第一名。9月19日（台灣時間20日）在客場對馬林魚的比賽中，大谷繳出六打數六安打、三支全壘打、十分打點和兩次盜壘的超級表現，不僅達成「50-50」，更突破至「51-51」。

當時在第七局擊出第50號全壘打（兩分砲）完成這項偉業的畫面，被剪輯成一分二十八秒的影片，並被讚揚為「獨一無二的球員，獨一無二的賽季！」

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8月23日（台灣時間24日）在主場對光芒的比賽中，大谷在第九局以個人首支再見滿貫全壘打達成史上第六人、最快速的「40-40」，這個場面獲得第三名。第二名則是弗里曼（Freddie Freeman ）對洋基的世界大賽第一戰中擊出史上首支逆轉再見滿貫全壘打的畫面，道奇隊包辦了前三名。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）