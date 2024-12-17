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徐若熙要打經典賽資格賽！葉總明年1月率野手赴美訓練

▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍總教練葉君璋今日透露，儘管王牌投手徐若熙本次12強賽缺席，但已確定將投入2024年世界棒球經典賽資格賽。為此，他也提前結束季後訓練，並未隨隊赴日受訓。

徐若熙本季出賽20場，其中18場先發，繳出7勝4敗1次中繼成功的成績，在94.2局的投球中送出113次三振，防禦率2.47。值得一提的是，他最快可望在明年球季結束後取得旅外資格，朝向後年挑戰國外職棒的目標邁進。

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為提升球隊整體戰力，味全龍採分批赴日本及美國訓練的策略。「我們是投手到日本、打者到美國訓練，」葉君璋表示，此次分工相當細膩，除球員外也有教練隨行。

他強調，此行主要目標是學習技術及訓練方法，「我的任務是如何將這些新知帶進球隊，特別是在運動科學方面，讓訓練更有效率。」

繼日前率5名投手赴日訓練後，葉君璋明年1月將再帶領一批以野手為主的球員前往美國，到知名訓練中心Driveline Baseball取經。陣容包括劉基鴻、張政禹、李凱威、吉力吉撈．鞏冠，以及外野手郭天信和剛簽下4年合約的朱育賢。原本名單中的拿莫．伊漾因已赴澳職比賽而未能隨隊。

葉君璋也談到剛結束的冬季聯盟，他認為球員們都有進步，但仍有很大的成長空間。「有些選手成長較慢，但我們已確立明確目標，後續會在訓練系統上做調整。」

至於投手徐若熙去年季後也曾赴日職歐力士受訓，本次未隨隊赴日。葉君璋解釋，「讓他提早休息是既定計畫，為了讓他及早準備打資格賽。加上他還要當兵，之後若有機會再做安排。」
 

關鍵字： 棒球味全龍徐若熙世界棒球經典賽訓練

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