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球員身價揚！蔡其昌：職棒餅做大了　資格賽組訓添挑戰

▲▼12強經典賽中華台北勇奪冠軍，威剛科技董事陳立白感動之餘發願要把奪冠故事拍成電影。17日舉行冠軍之路TEAM TAIWAN電影籌拍記者會，12強賽冠軍隊投手教練林岳平、投手陳冠宇、投手郭俊麟、外野手林安可、啦啦隊衣宸、子筑、郭郭、依沛、藝人李杏、王品澔、金雲、申力安、黑曜精靈等出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲聯盟會長蔡其昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／綜合報導

中職聯盟會長蔡其昌今日被問到明年2月的世界棒球經典賽（WBC）資格賽組訓，指出相較於剛結束的世界12強賽，這次籌備工作將面臨更多挑戰。

根據總教練曾豪駒透露，35人名單中旅外選手已超過10人，為歷年之最。蔡其昌表示，旅外球員的訓練安排特別複雜，需要與各母隊協調，確認球員是否選擇在美國或台灣進行春訓，以及能否如期報到參與集訓。

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以去年經典賽投手鄧愷威為例，當時他到正賽開打前4天報到，最終影響實戰狀態。

「現在是球季結束後要重新啟動，情況比12強期間更不容易掌握。」蔡其昌說。目前中華隊正在與所有球員確認春訓細節。

另外，蔡其昌也談到中職自由球員市場近期相當活躍。味全龍以4年4800萬簽下朱育賢，中信兄弟陳子豪、詹子賢也獲得多支球隊青睞。對此他表示，這反映出聯盟整體實力提升，「六隊制加上台北大巨蛋效應，帶動票房創新高，自然能提供球員更好待遇。」

「我們把餅做大，球團就會願意花很多錢去搶人，環境就會一路往天花板衝。」蔡其昌強調，各球團在報價時都會衡量自身財務狀況。

「我們要正面看待市場機制，這代表職棒產業規模確實在擴大。比起過去球隊年度薪資總額約2億，現在增加到2億5，顯示近年來職棒市場確實成長。」蔡其昌說。

關鍵字： 中職WBC中華隊自由球員蔡其昌

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