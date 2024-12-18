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前悍將瑞恩續約韓華鷹　韓職8隊搞定洋將只剩2席

▲瑞恩 。（圖／富邦悍將提供）

▲瑞恩 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年韓國職棒（KBO）外籍選手合約出現大幅變動，與2024年相比僅13名球員獲得原隊續約，不到一半的續約率。截至16日為止，全聯盟10支球隊中，僅剩起亞老虎隊和NC恐龍隊尚未完成洋將名單。

衛冕軍起亞已與王牌投手詹姆斯‧奈爾（James Naile）以180萬美元續約，另兩個名額將由新面孔填補。球隊已與火球投手歐勒（Adam Oller）簽下100萬美元合約，並即將簽下曾在美國大聯盟連續三年擊出20轟以上的強打一壘手威斯登（Patrick Wisdom）。

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NC續約今年的全壘打戴維森（Matt Davidson）以150萬美元，並新簽下最快球速159公里的右投湯普森（Riley Thompson）。第三個名額原本希望能與今年獲得投手金手套的王牌投手哈特（Kyle Hart）續約，但由於哈特正尋求重返大聯盟，球隊已啟動備案。NC球團表示：「希望能在年底前完成最後一位洋將簽約，但也未完全放棄與哈特續約的可能。」

值得一提的是，曾於2023年效力過富邦悍將的洋投瑞恩，在中職留下4勝1敗、防禦率2.32的成績，季末因肩膀傷勢提前結束球季，去年以「短期洋將」模式加入韓華鷹，前3場都繳出優質先發而獲得續留，最終以5勝5敗、防禦率3.73作收，明年將繼續披上韓華鷹戰袍。而今年在悍將表現優異的羅戈尋求韓職機會，動向受矚目。

其他8支球隊已完成洋將陣容：

三星獅：與投手雷耶斯（Denyi Reyes） （120萬美元）、狄亞士（Lewin Díaz）（80萬美元）續約，新簽原效力於英雄的胡拉多（Ariel Jurado）

KT巫師：與投手奎瓦斯（William Cuevas）（150萬美元）、羅哈斯（Mel Rojas Jr.）（180萬美元）續約，新簽德赫蘇斯（Enmanuel De Jesus）

LG雙子：與投手艾爾南德茲（Elieser Hernández）（130萬美元）、狄恩（Austin Dean）（170萬美元）續約，新簽奇里諾斯（Yonny Chirinos）（100萬美元）

SSG：與投手安德森（Drew Anderson）（120萬美元）、艾瑞迪亞（Guillermo Heredia）（180萬美元）續約，新簽韓裔投手懷特（Mitch White）

樂天巨人：與投手班斯（Charlie Barnes）（150萬美元）、雷耶斯（Víctor Reyes）（125萬美元）續約，新簽投手戴維森（Tucker Davidson）（95萬美元）

韓華老鷹：續約曾效力富邦悍將的瑞恩（Ryan Weiss）（95萬美元），新簽龐塞（Cody Ponce）（100萬美元）及佛洛里爾（Estevan Florial）（85萬美元）

斗山熊：全新外援陣容，簽下厄文（Cole Irvin）、海奇（Thomas Hatch）及凱夫（Jake Cave），皆為100萬美元

Kiwoom英雄：採取兩打者一投手策略，簽下羅森伯格（Kenny Rosenberg）（80萬美元）、普伊格（Yasiel Puig）（100萬美元）及卡迪納斯（Ruben Cardenas）（60萬美元）

關鍵字： 韓國職棒外籍選手續約洋將2025年

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