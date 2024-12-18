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火腿續約古巴重砲續演「雷馬連線」　總額破10億日圓寫隊史紀錄

▲▼2023WBC世界棒球經典賽古巴隊A.馬丁尼茲Ariel Martinez。（圖／記者李毓康攝）

▲A.馬丁尼茲Ariel Martinez。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

北海道日本火腿鬥士隊17日傳出好消息，與捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez）達成續約協議。據報導，這份合約至少為期3年，總額超過10億日圓，是近年來外籍野手中最長約，甚至超越萊亞德（Brandon Laird）在2015至2018年的4年合約期。

馬丁尼茲於2022年季末從中日龍隊轉隊，加入火腿後表現亮眼。今年首度擔任開幕戰第四棒，出賽126場，打擊率.234，57分打點，連續兩年擊出超過10支的全壘打，今年達13轟，協助球隊時隔6年重返A段班行列。球團在本季結束後便積極展開續約談判，最終開出優渥條件完成簽約。

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火腿隊今年的全壘打王雷耶斯（Bryan Reynolds）已確定續約，兩人今年共轟出38發全壘打，這對「雷馬組合」（Rey-Mar）將是球隊衝擊自2016年以來首座聯盟冠軍的關鍵。新庄監督在本季主場最終戰時，更向球迷呼籲「請開始『不要讓他們離開運動』」。

同日，球團也宣布與最快球速162公里的右投薩巴拉（Wilmer Rios）續簽一年，年薪6000萬日圓。他在本季初登場，出賽16場中繼，拿下1次救援成功，防禦率1.20。隨著新庄政權邁入第四年，球隊陣容已逐漸成形。

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