道奇總管：續約羅伯斯是休賽季首要任務　稱讚其逆境奪冠表現

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

根據MLB官網道奇隊記者索尼亞・陳（Sonja Chen）報導，一旦確定球隊陣容後，球團下一個優先任務就是與總教練戴夫‧羅伯斯（Dave Roberts）續約。羅伯斯目前的合約將到2025年賽季結束。

道奇總經理高梅茲（Brandon Gomes） 在冬季會議中表示：「我們與他討論過，先把球隊狀態調整好，之後再慢慢談合約細節。」

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羅伯斯執教道奇9年來，例行賽戰績851勝506敗，勝率.627是MLB歷史上執教超過1000場的總教練中最高紀錄。在他帶領下，球隊每年都打進季後賽，拿下4次分區冠軍和2次世界大賽冠軍。

該記者指出，2024年道奇在休賽季雖投入10億美元，包括簽下大谷翔平，但球隊仍多次面臨傷兵危機。「在非理想的情況下，羅伯斯仍能在關鍵時刻做出正確決定。這充分展現了他的執教經驗和對球員的深入了解。」

高梅茲對此讚揚道：「這是我見過最出色的執教表現之一。雖然我們對球隊有很高期待，但在戴夫的帶領下，球隊能夠克服重重考驗奪冠，真是令人讚嘆。」

由於球團目前專注於補強陣容，羅伯斯的續約可能要等到春訓才會完成。該記者提到，他上一次在2022年的續約是在開幕前兩週才敲定，因此這次的續約進展也備受關注。