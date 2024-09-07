大谷翔平45-45第一人重奪全壘打、打點雙冠　道奇1比3敗給守護者　

A 45/45 season and counting for Shohei Ohtani! pic.twitter.com/1oWOdIphFT — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 7, 2024

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平7日出戰克里夫蘭守護者，6局第3次打擊把球扛出中外野大牆，本季第45轟出爐，持續邁向「50轟-50盜」目標！不過道奇終場1比3吞敗，吞下二連敗。

大谷翔平在比賽的首打席中就擊出深遠中外野飛球，差一點就能越過外野牆；在第3局第二打席吞下三振出局。

6局下第三次打擊，大谷翔平從守護者先發投手波伊德（Matthew Boyd）手中擊出中外野全壘打。這發全壘打擊球初速達到111.2英里（約178.9公里），以38度的仰角飛向中外野，飛行距離約413英尺（約125.8公尺）。

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這支全壘打讓大谷翔平本賽季的全壘打數增至45支，另外盜壘數46次。賽季還剩下21場比賽，他離達成史上首度「50-50」又更近一步。

大谷翔平之前已達成史上第六位「40轟、40盜壘」的紀錄，現在成為史上首位達成「45轟、45盜壘」的球員。此外，他本季打點來到100，追平2021年創下的單季最高100打點紀錄，再一發全壘打將追平個人單季最多，目前暫居國聯全壘打和打點雙冠王。

道奇隊在這場比賽中敗給美聯中區領頭羊，同區的教士勝差縮減至4場。道奇此役又出現傷兵，第4棒赫南德茲（Teoscar Hernandez）首打席遭觸身球擊中左腿，初步診斷是左腿挫傷。

大谷翔平年度全壘打記錄

2018年: 22支

2019年: 18支

2020年: 7支

2021年: 46支

2022年: 34支

2023年: 44支

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

