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陳睦衡、林鉑濬仍要待命冠軍戰　中華隊明派怪投對菲律賓搶勝

記者王真魚／台北報導

中華隊6日複賽首戰0比1遭日本完封。中華隊總教練吳柏宏直言，打擊方面其實滿多機會，特別是滿壘時，不過輸掉這一場，還是有機會晉級冠軍戰，賽後繼續鼓勵小朋友，好好面對接下來的比賽。對於仍有機會打進冠軍戰，吳柏宏表示，今天上場的兩名投手陳睦衡以及林鉑濬還是會待命。

▲▼2024U18亞青中華隊總教練吳柏宏。（圖／記者李毓康攝）

▲吳柏宏。（圖／記者李毓康攝）

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陳睦衡與林鉑濬用球數因為都沒有超過55球，按照規定只需要休一天即可再上。吳柏宏表示，在比賽過程就有討論到，是不是有機會把他們換下來，屆時冠軍戰還可以登板，「到時不管是哪一個位置，就看怎麼樣來幫助球隊。」

中華隊今天敲出2安，在4局靠劉承佑保送開啟攻勢，一度攻佔滿壘，不過張趙紘擊出游擊飛球出局後，下一棒曾冠傑擊出游擊滾地球，球卻打到自家隊友柯敬賢的腳，形成妨礙守備，瞬間阻斷攻勢。

吳柏宏表示，打擊方面其實滿多機會，「尤其是滿壘一人出局時，都有提醒選手要攻擊對方直球，我們也有稍微了解到對方配球，比較可惜是張趙紘那個打席，因為前面一顆紅中直球沒有攻擊。」

中華隊明天對戰菲律賓，先發投手將派出下勾怪投陳世展應戰。明天若戰勝菲律賓，中華隊屆時戰績事2勝1敗，還是有機會晉級冠軍戰。如果日本擊敗韓國，日本隊將以3勝0敗的佳績直接晉級冠軍戰，中華隊可以2勝1敗的成績確保小組第二，同樣晉級冠軍戰。

不過韓國若贏日本，情況將變得複雜。日本、韓國和中華三隊屆時同為2勝1敗，將比較對戰優質率。

吳柏宏認為球隊還是很有優勢，「因為我們都是1比0、0比1的狀況，對我們來講佔有滿大優勢，當然輸球難免會受影響，後面還是要準備好。」

▲▼2024U18亞青林鉑濬。（圖／記者李毓康攝）

▲林鉑濬。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華隊複賽日本打擊晉級U18影音

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