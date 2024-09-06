快訊／中華隊守備「誤」事0比1遭日本完封　爭冠與否看明天

▲2024U18亞青陳睦衡。（圖資料照／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

台日大戰今晚6時30分在天母棒球場點燃戰火，中華隊由陳睦衡先發。日本隊則推出甲子園史上最高巨投藤田琉生應戰。中華隊4局攻佔滿壘，卻因妨礙守備出局瓦解攻勢。中華隊6局因傳球失誤釀禍，日本隊在攻佔一三壘時強迫取分，先馳得點，投手群合力封鎖中華隊攻勢，終場1比0完封。

藤田琉生首局雖在1出局後對全紹凱投出觸身球保送，不過讓下一棒柯敬賢三振，捕手隨後再牽制一壘，形成變相三上三下。

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1局下，陳睦衡也讓日本隊三上三下，連續製造2個滾地球，再送出三振。

2局上，中華隊同樣未有攻勢，曾偉喆外野飛球遭接殺，張趙紘三振，曾冠傑右外野飛球出局。

2局下，陳睦衡保送首名打者石塚裕惺，下一棒短打護送跑者到二壘，陳睦衡回穩，對櫻井椿稀製造滾地球，再三振宇野真仁朗。

3局上，中華隊後段棒次接連出局，江庭毅、黃天賜、曾聖安皆擊出滾地球。

3局下，熊谷俊乃介因三壘手曾冠傑傳球失誤上到二壘，山畑真南斗短打失敗，陳睦衡自行下丘轉身傳三壘觸殺跑者，打者野選上壘，隨後盜上二壘，境亮陽左外野飛球出局，濱本遥大滾地球出局，日本隊留下二壘殘壘。

4局上，棒次回到第一棒，劉承佑保送上壘，全紹凱成功短打助跑者進佔得點圈，下一棒柯敬賢纏鬥到滿球數，也選到四壞球保送，曾偉喆擊出二壘滾地球，二壘手發生失誤，讓中華隊攻佔滿壘，張趙紘游擊飛球出局，曾冠傑擊出游擊滾地球，不過球卻打到自家隊友柯敬賢的腳，形成妨礙守備。這一球也記錄為安打，不過中華隊卻因妨礙守備瓦解滿壘攻勢，曾冠傑隨後也相當懊惱蹲在地上。

4局下，陳睦衡繼續封鎖對手，讓日本三上三下。

5局上，藤田琉生續投，三振江庭毅後，對黃天賜製造三壘滾地球，三壘手發生失誤，下一棒曾聖安吞下三振，劉承佑擊出中華隊第二安，日本隊換投坂井遼，讓全紹凱擊出二壘滾地球，二壘手傳二壘封殺跑者，中華隊再度無功而返。

5局下，中華隊換投林鉑濬，一登板就火球連發，讓日本隊三上三下，包括投出1K。



陳睦衡此戰先發4局沒有被敲任何安打，另有2次三振、1次四壞球保送無失分，球速最快151公里。

6局上，中華隊輪到中心打線，但三上三下，柯敬賢三振，曾偉喆滾地球出局，張趙紘三振。

6局下，林鉑濬續投，遭山畑真南斗敲安，境亮陽短打，林鉑濬下丘傳二壘卻發生失誤，讓日本隊攻佔一三壘，濱本遥大強迫取分短打，投手傳本壘不及，日本跑回第一分。

7局上，中華隊最後攻勢，坂井遼續投，再見三振，讓中華隊三上三下。

中華隊今晚不敵日本隊，明天對菲律賓賽事變得至關重要。中華隊目前戰績是1勝1敗，與韓國並列。日本隊則以2勝0敗領先群雄。中華隊必須戰勝菲律賓，才能保住晉級希望。

若能取勝，中華隊戰績將提升至2勝1敗。接下來的關鍵就在於日韓之戰的結果。如果日本擊敗韓國，日本隊將以3勝0敗的佳績直接晉級冠軍戰，而中華隊則可以2勝1敗的成績確保小組第二，同樣晉級冠軍戰。

若韓國戰勝日本，情況將變得複雜。這將導致日本、韓國和中華三隊同為2勝1敗，屆時將比較對戰優質率。