快訊／U18中華隊迎戰日本198公分巨投　先發打線出爐

▲U18亞青中華隊張趙紘。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／台北報導

台日大戰今晚6時30分在天母棒球場點燃戰火，中華隊確定由陳睦衡先發。日本隊則推出甲子園史上最高巨投藤田琉生應戰。中華隊先發打線出爐。

藤田琉生身高198公分，據日媒報導，他是甲子園史上最高投手，今夏帶領東海大相模（神奈川）打進甲子園八強，最快球速達150公里，日前在天母飆出155公里火球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

總教練吳柏宏賽前表示，團隊早上已經看過影片，「情蒐、教練團都有給選手資訊，也有時間讓他們再看一下影片，想向一下對方投球、變化球的一些角度。」

藤田琉生相當高大，吳柏宏進一步指出，根據情蒐提供的資訊，「現在得知，不論是直球還是變化球，他都滿敢塞內角的，現在看起來變化球高低落差都比較大，其中腰部以下幾乎都壞球，還是有提醒選手，要去看攻擊的角度、如何去做設定。」

此役先發打線稍做微調，吳柏宏說，5、6棒對調，另外右外野張宥謙換曾聖安，藉此提升外野守備穩定度。

中華隊先發打線如下：

1. 劉承佑（左外野手）

2. 全紹凱（二壘手）

3. 柯敬賢（中外野手）

4. 曾偉喆（指定打擊）

5. 張趙紘（一壘手）

6. 曾冠傑（三壘手）

7. 江庭毅（捕手）

8. 黃天賜（游擊手）

9. 曾聖安（右外野手）

日本隊先發打線：

1. 境亮陽（右外野）

2. 濱本遥大（中外野）

3. 髙山裕次郎（二壘）

4. 石塚裕惺（游擊）

5. 徳丸快晴（左外野）

6. 櫻井椿稀（指定打擊）

7. 宇野真仁朗（一壘）

8. 熊谷俊乃介（捕手）

9. 山畑真南斗（三壘）

