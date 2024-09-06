快訊／U23中華對韓國打線出爐中職6人　韓國先發陣韓職5人

▲ U23中華隊 。（圖／記者王真魚攝）
記者楊舒帆／綜合報導
U23世界盃6日在中國紹興開打，中華隊6日下午2點30分首戰交手韓國隊，先發打線出爐，由悍將王念好扛第四棒，中華隊要面對韓國先發左投18歲的金泰賢。
中華隊打線有6人來自中職，韓國隊打線也有5人來自韓職，兩國職棒年輕潛力好手同場對決。
中華隊先發打序如下：
劉俊緯 - SS（味全龍）
鄭俊瑋 - 2B（台電）
林佳緯 - CF（統一獅）
王念好 - 3B（富邦悍將）
何恆佑 - 1B（統一獅）
黃柏叡 - RF（台電）
王順和 - LF（味全龍）
朱瑋淇 - C（合庫）
邱鑫 - DH（樂天桃猿）
先發投手:
曾家輝 - P（樂天桃猿）
韓國隊先發打線如下：
Kim Hyunjong - CF（LG雙子）
Lim Sangwoo - SS （檀國大學）
Jeong Daeseon - 3B（樂天巨人）
Kim Donghyun - DH（成均館大學）
Choi Sungmin - RF（KT巫師）
Jeong Anseok - 1B（韓華鷹）
Kim Jinhyung - LF（延世大學附屬）
Ryu Hyeonjun - C（斗山熊）
Hong Daein - 2B（韓國外國語大學）
投手:
Kim Taehyun - P（光州第一高校）
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