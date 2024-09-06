巴基斯坦小將獲一對一指導　練打開轟驚艷U18日本隊

記者王真魚／台北報導

U18巴基斯坦隊因政治原因無法參賽，部分球員留在台灣繼續交流，包括來自日本青山縣三澤高中的哈斯內恩（Jan Hasnain）。日本代表隊邀請他一起練習，選手們也對他的強力揮擊感到讚嘆，驚呼：「太厲害了！」

哈斯內恩原本被選為巴基斯坦代表來到台灣，但巴基斯坦國內的選手收到政府通告，表示「不能前往與巴基斯坦無外交關係的台灣」，因此無法進入台灣，導致球員數不足。巴基斯坦隊被迫棄權，失去參加比賽的機會。

日本高中棒球聯盟秉持著「此次比賽的目的不僅是為了取勝，還是為了推廣和發展亞洲棒球」的方針，邀請哈斯內恩參加練習，促成了這次活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

哈斯內恩穿著印有「MISAWA（三澤市）」字樣的球衣，與日本武士隊進行交流。他從熱身開始參與，並在打擊練習時接受小倉全由總教練的一對一指導。

在自由打擊中，哈斯內恩發揮高中時期16支全壘打的力量，把球扛出場外，獲得選手和工作人員的熱烈掌聲，也拿到全壘打球以及紀念品。

練習結束後，哈斯內恩興奮表示，「能和這些頂級選手一起練習，對我來說是很大的激勵。」

哈斯內恩的父母都是巴基斯坦人，他從小學四年級開始住在青森。在今年夏天的青森大會上，他是球隊主力打者與投手，在陣中扛4棒，不過球隊在第二輪比賽中敗給弘前學院聖愛高中，未能進入甲子園。

巴基斯坦因政治因素無法參賽，哈斯內恩相當感激有此機會能與日本武士隊交流，他表示，會將這次的經驗應用到大學，「我會繼續努力，未來作為巴基斯坦代表，期待能與這些選手再次碰面。」

▲U18巴基斯坦代表隊因政治因素最終沒有參賽。（圖／棒協提供）