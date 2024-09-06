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與大谷翔平競爭國聯MVP！　林多：我更想贏得世界大賽

▲大都會球星林多（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會球星林多（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

原先看似穩拿國聯MVP的道奇日籍球星大谷翔平，現在迎來追兵，大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）攻守俱佳的表現讓人們眼睛為之一亮。對於國聯MVP競爭白熱化，林多表示，「我更想贏得世界大賽。」

根據《美聯社》報導，林多正以卓越的攻守表現和領導力，威脅著大谷的MVP獎座，雖然大谷的打擊數據更加優秀，但林多全面的表現，正讓他受到更多關注和支持。

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林多近期表現突出，目前更是連續15場敲安，帶領大都會打出一波7連勝，讓球隊重返季後賽競爭行列，本季至今打擊率為0.274，擊出30支全壘打、88分打點。

而大谷雖然打擊數據更加優秀，本季至今打擊率0.290，擊出44支全壘打、99分打點，以及46次盜壘，有望成為歷史首位單季「50轟50盜」的球員，但本季他都擔任指定打擊，在防守貢獻上與林多有所差距。

本季林多鎮守游擊140場，其中130場擔任先發，繳出守備率0.979的成績，對此他表示，「我喜歡持續出賽，我喜歡保持穩定，不僅是在場上，還有對待他人的方式。如果我能贏得MVP，那將是夢想成真，但我更想要贏得世界大賽。」

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）和總管史坦爾斯（David Stearns）都讚賞林多對球隊的巨大影響，強調他不僅在數據上出色，更透過行動和態度凝聚整個球隊。

大聯盟史上從未有專職指定打擊的球員獲得MVP，據「FanGraphs」的勝場貢獻值（WAR）數據顯示，林多以7.3領先大谷的6.6。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球大都會林多道奇大谷翔平

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