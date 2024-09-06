被速球砸到頭很生氣　梅爾菲呼籲大聯盟應保護打者

Oh my god Whit Merrifield just got nailed in the back of the head by a 94 MPH fastball



It completely missed the helmet too



I can't believe he was able to walk off the field on his own pic.twitter.com/1m4MA48qPT — BravesKast (@BravesKast) September 4, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

勇士球員梅爾菲（Whit Merrifield）日前被95英里（約153公里）速球擊中頭部後，身為大聯盟規則委員會成員的他，強烈呼籲大聯盟應保護打者，採取行動針對速球丟到打者頭部和手部的觸身球。

梅爾菲遭到頭部觸身球後，經過檢查一切正常，但他仍感到不適，賽後他也痛批當今大聯盟對投手丟到打者的情況相當荒唐，因此才想提出這個問題，更有許多球員，甚至還有投手，都對他的主張表示支持。同時他也強調，這樣的規則將有助於提高投手投內角速球時更加謹慎，從而保護打者的安全。

大聯盟規則委員會成員以6位球團代表、4位球員和1位裁判組成，而梅爾菲就是球員代表之一，他希望制定規則來懲罰那些用速球攻擊打者手部或頭部的投手，「明年球季開始前我們會有相關規定，如果沒有，我會很震驚。」梅爾菲說道。

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梅爾菲提到，NFL和NBA都有保護球員安全的規則，他提議對投手用速球丟到頭部的行為實行驅逐出場和罰款，以遏止危險行為，如果是造成打者手部骨折，則是處以罰款即可。他希望這樣的規則能讓投手更加注重控球，而不是一味追求速度，以減少危險觸身球的發生。

▲勇士球員梅爾菲（Whit Merrifield）。（圖／達志影像／美聯社）