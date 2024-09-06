就在那一天？美媒預測大谷翔平「50轟、50盜」達成日

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平本季專心打擊繳出超狂表現，目前累計「44轟、46盜」，美國數據網站「FanGraphs」預測「50轟、50盜」指日可待，最有機會在9月28日達成。

道奇剛結束與天使隊的系列賽，6日（台灣時間）休兵日，7日將開啟與守護者的系列賽。距離球季結束，道奇還剩下22場比賽。

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美國數據網站「FanGraphs」記者克萊門斯（Ben Clemens）發表一篇文章，內容是他建構一項預測達成紀錄日期的方法，並預測大谷翔平達成紀錄的日期。他在2022年曾預測洋基重砲賈吉（Aaron Judge）達成62轟，結果相當準確。

至於大谷翔平的「50轟、50盜」，他使用全壘打速度圖表、預計對戰投手的水準、各球場對左打全壘打的機率等數據，甚至還考慮道奇在剩餘賽事中有可能會讓大谷翔平休息等因素。

結論是，最有可能達成「50轟、50盜」的日期為9月28日，這是本賽季最後一次系列賽對戰落磯的首場比賽。克萊門斯表示，「如果只能選擇觀看一場比賽，那麼應該選擇這場對落磯的比賽。」

不過克萊門斯也提到，「這只是提供一個粗略的想法，而不是完美地預測未來。但這個想法很酷，大谷翔平可能會達成以前無法想像的事情，展現出力量與速度的一個球季。我絕對會想知道那天會是在哪一天，精準預測達成時間點是一種樂趣。」