台中霸龍隊「類三軍」人才庫　兄弟簽3名自培選手

▲楊尊凱 。（圖／取自台中台壽霸龍隊粉絲團）

記者王真魚／新北報導

中信兄弟今球員異動，徐基麟升一軍準備先發，右外野手黃鈞麟下二軍。另外，球團再簽3名自主培訓球員，分別為文化大學內外兼修的黃冠倫、外野手簡子寬以及遠東科技大學投手楊尊凱。領隊劉志威透露，這3名選手都來自台中成棒霸龍隊，希望能夠藉此建立選手能夠向上挑戰的機制。

簡子寬在文化大學時期是陣中的主力打者，今年在大專聯賽以5成打擊率拿下打擊獎第一名。教練看好他有職棒外野手的能力，不過他連續2年挑戰職棒失利，今年加入霸龍隊，也有入選U23培訓隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃冠倫也是文化大學主力，為平鎮高中、U18小將黃天賜的哥哥。他在平鎮高中時期即獲球探關注，不過當時選擇先讀大學，今年報名選秀落選。

楊尊凱自2018年就加入霸龍隊，曾3度挑戰職棒，但都未獲青睞，如今獲得自主培訓機會。

台中台壽霸龍成棒隊是今年成立的業餘隊伍，由中信銀行及台灣人壽贊助，前身為台中市成棒隊。中信贊助霸龍隊之後，類似「三軍」農場，讓中信兄弟能藉此觀察業餘好手，評估進入職業的可能性。

劉志威透露，目前球團與業餘的訓練是一體的，包括陳偉漢今年6月加入霸龍、成為打擊教練、以及黃泰龍擔任顧問。

「只要有機會、有條件，我們都會整體評估，也利用跟著二軍的機會，讓教練團觀察他們的能力。」劉志威認為這樣的機制，也讓選手有機會向上挑戰，「慢慢把這個機制建立起來，即使沒有透過選秀進來，也可以在業餘繼續磨練，我們會持續挖掘好表現、有潛力的選手。」

▲黃冠倫 。（圖／取自台中台壽霸龍隊粉絲團）