王子維台北羽激戰3局驚險過首輪　盼下屆奧運能以選手身份參與

▲王子維奧運期間擔任周天成陪練員。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

「羽球王子」王子維今(4)日於2024台北羽球公開賽首戰對決香港好手陳延澤，然而世界排名第23名的王子維面對從會外賽晉級、世界排名108名的陳延澤卻陷入苦戰，鏖戰超過一小時，才以22比20、9比21、21比19驚險過關，今年巴黎奧運因沒取得資格，只能以周天成陪練員參與的他，期盼能再接再厲，下一屆奧運以選手身份出賽。

世界排名相差超過80名的兩人，此戰卻打得異常激烈，首局王子維開賽就陷入落後，但他一路苦追，最終以22比20艱辛拿下，次局王子維開賽再度陷入落後局面，但這次他沒能追回，以9比21吞敗，關鍵決勝局王子維開賽強攻，一度取得16比8的8分領先，不過陳延澤韌性十足，狂追到19比19平手，最後王子維頂住壓力連得2分，終於以21比19結束這場62分鐘的苦戰。

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王子維賽後透露，對方對於風向、場地的掌握都比他好，加上自己幾次出球被對方抓到、腳步反應也比較被動，所以打得比較辛苦，還好決勝局最後幾顆球有抓到，才能拿下艱辛的一役。

由於沒取得巴黎奧運資格，於是王子維在本屆奧運以特殊的身分參與，擔任台灣羽球一哥周天成的陪練員，王子維坦言自己先前就常常跟周天成對鍊，但是擔任陪練員主要是要幫助周天成調整，所以就要盡量配合他，比較多擔任輔助的角色。

雖然沒能以選手身份參加巴黎奧運，不過能以後勤身份前往巴黎，王子維還是覺得很開心，他指出奧運的氛圍跟一半巡迴賽差很多，雖然這次沒能以選手身份參與非常可惜，但他期許下一屆奧運能再以選手之姿踏上五環舞台。