11次救援失敗全聯盟最多　洋基霍姆斯：我被徹底打敗

實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(4日)客場交手德州遊騎兵,9局下4比3領先時推派終結者霍姆斯(Clay Holmes)登板,沒想到霍姆斯在1出局滿壘時遭遊騎兵新秀朗福德(Wyatt Langford)轟出一支再見滿貫全壘打,洋基終場4比7輸球,霍姆斯本季第11次砸鍋,登上大聯盟第1。

霍姆斯9局下先是花了5顆球解決遊騎兵首棒打者簡考斯基(Travis Jankowski),隨後被下一棒凱利(Carson Kelly)敲出安打後再盜上二壘;第9棒代打史密斯(Josh Smith)與開路先鋒賽米恩(Marcus Semien)都選到保送,遊騎兵1出局攻占滿壘。

面對今年剛升上大聯盟的新秀朗福德(Wyatt Langford),霍姆斯與他纏鬥至滿球數後,投出一顆失投的86英里滑球,朗福德抓緊機會轟出一發左外野407英尺的再見滿貫全壘打,幫助遊騎兵7比4逆轉擊敗洋基。

霍姆斯本季第11次救援失敗,中斷連3場救援成功,賽後洋基主帥布恩(Aaron Boone)被問到是否會考慮更換終結者時,他並沒有像往常一樣表示不會替換。

「當我們還在處於一種情緒化的當下時,我現在不會回答這個問題,」布恩說道,「我們會討論一下,然後做我們認為最好的決定」。

Aaron Boone says in past years Clay Holmes has gone through stretches where he struggled mechanically



“I don’t feel he’s had a lot of those stretches this year. Tonight they got him. A lot of the times where we’ve lost it’s been soft contact beating him” pic.twitter.com/I4ZE52upE6