11次救援失敗全聯盟最多　洋基霍姆斯：我被徹底打敗

▲洋基霍姆斯。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（4日）客場交手德州遊騎兵，9局下4比3領先時推派終結者霍姆斯（Clay Holmes）登板，沒想到霍姆斯在1出局滿壘時遭遊騎兵新秀朗福德（Wyatt Langford）轟出一支再見滿貫全壘打，洋基終場4比7輸球，霍姆斯本季第11次砸鍋，登上大聯盟第1。

Clay Holmes has blown his 11th save opportunity of the season pic.twitter.com/is8X2ixzOt [廣告]請繼續往下閱讀... September 4, 2024

霍姆斯9局下先是花了5顆球解決遊騎兵首棒打者簡考斯基（Travis Jankowski），隨後被下一棒凱利（Carson Kelly）敲出安打後再盜上二壘；第9棒代打史密斯（Josh Smith）與開路先鋒賽米恩（Marcus Semien）都選到保送，遊騎兵1出局攻占滿壘。

面對今年剛升上大聯盟的新秀朗福德（Wyatt Langford），霍姆斯與他纏鬥至滿球數後，投出一顆失投的86英里滑球，朗福德抓緊機會轟出一發左外野407英尺的再見滿貫全壘打，幫助遊騎兵7比4逆轉擊敗洋基。

Yankees keeping ninth-inning options open after Clay Holmes 11th blown savehttps://t.co/BL0PWt9doV — Echo Sphere (@EchoSphere01) September 4, 2024

霍姆斯本季第11次救援失敗，中斷連3場救援成功，賽後洋基主帥布恩（Aaron Boone）被問到是否會考慮更換終結者時，他並沒有像往常一樣表示不會替換。

「當我們還在處於一種情緒化的當下時，我現在不會回答這個問題，」布恩說道，「我們會討論一下，然後做我們認為最好的決定」。

Aaron Boone says in past years Clay Holmes has gone through stretches where he struggled mechanically



“I don’t feel he’s had a lot of those stretches this year. Tonight they got him. A lot of the times where we’ve lost it’s been soft contact beating him” pic.twitter.com/I4ZE52upE6 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 4, 2024

「有時候我覺得自己投得很好，但今天很明顯的，我被徹底打敗了，」霍姆斯無奈說道，「老實說，今晚是我投的不太好的比賽之一，而且根本不是不太好，是不配以我的投球內容取得最高成績的表現」。

由於今天金鶯贏球洋基（80勝59負）輸球，洋基美東第一的位置正式被金鶯搶下，「這絕對不是我第一次遇到困難，」霍姆斯最後表示，「所以我認為你心態必須刷新它，然後回到我們擅長的事情上」。