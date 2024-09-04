台韓職籃交流賽應援陣容大公開　3隊啦啦隊女神辣翻全場

▲2024台韓職籃交流賽啦啦隊限時合照會。（圖／首湛創意提供）

記者簡名杉／綜合報導

韓國KBL水原KT音速彈將在9月14、15日來台，與台北台新戰神、福爾摩沙夢想家於和平籃球館進行台韓籃球交流賽，今天正式公佈啦啦隊應援陣容，兩日賽前舉辦台韓啦啦隊女神合照會及「KT Sonicboom Cheerleaders」簽名會，活動資格券今天限量開賣。

擁有超高人氣的韓職雙棲啦啦隊「KT Sonicboom Cheerleaders」陣中4名成員金晶兒(김진아)、金韓璱(김한슬)、申洗晞(신세희)和李今珠(이금주)將在14、15日「2024台韓籃球交流賽」首度來台，除了在場邊應援外，並有賽前合照、簽名活動。

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最受粉絲關注的啦啦隊應援陣容在今天正式公開，14日由KT Sonicboom Cheerleaders金晶兒(김진아)、金韓璱(김한슬)、申洗晞(신세희)和李今珠(이금주)，搭配Taishin Wonders女神們橘兒、蔓妮、甜心、俐蓁組成；15日則是4位韓籍KT啦啦隊及Formosa Sexy隊長梓梓、小雞、盼盼、小賀、虔虔。

KT啦啦隊將參與賽前限定簽名會，資格券每組售價2500元，每日限量80組，每組享有簽名資格乙次及超值福利，凡擁有14日簽名資格券者，可於簽名會現場兌換「KT Sonicboom Cheerleaders」合體款毛巾、個人幸運草鑰匙圈。購買15日簽名會資格券者，每組可兌換「KT Sonicboom Cheerleaders」限定款海報及價值2,500元提貨券。

賽前不僅有啦啦隊女神簽名會，更規劃合照活動，14日合照會由KT啦啦隊成員金晶兒(김진아)、金韓璱(김한슬)與Taishin Wonders橘兒、蔓妮出席；15日則由KT啦啦隊申洗晞(신세희)和李今珠(이금주)與Formosa Sexy盼盼、小賀參與活動，合照資格券每組販售500元，每日限量60組。