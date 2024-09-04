盜盜盜！宋晟睿展現閃電腳程　平野大讚：比賽一大亮點

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟昨晚（4日）對台鋼雄鷹的比賽中，外野手宋晟睿展現驚人的腳程與積極的跑壘，成為球隊進攻的關鍵力量。他不僅以連續盜壘打破僵局，更在6局的猛攻中貢獻2分打點安打，助兄弟最終奠定勝基。總教練平野惠一賽後大讚，宋晟睿此役的跑壘是一大亮點。

比賽進行到4局時，宋晟睿擊出安打後連續盜上二壘、三壘，隨後靠陳子豪的高飛犧牲打成功跑回本壘，為兄弟取得第一分。

6局時，攻勢再次由宋晟睿帶頭，他選到保送後，隊友們串連安打將他送回本壘，兄弟在這一局打擊超過11人次，攻下7分大局，奠定了比賽勝利。宋晟睿更在這一局末端再度擊出2分打點安打，進一步擴大領先優勢。

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賽後，宋晟睿表示，希望能透過自己的速度幫助隊友，「在一壘時，隊友打一支安打，我可能跑上二壘或三壘而已。想說發揮自己的速度，盜三壘時，子豪又剛好打一個高飛犧牲打。」

平野教練也對宋晟睿的腳程給予高度肯定，「比賽的一大亮點正是晟睿的跑壘，不論是第一分還是中間的表現都非常好。無人出局只要睿睿上壘，就能變成三壘有人，如果睿睿懂得如何活用腳程，那一定能有更好的表現。」

宋晟睿在賽後雖然開心，仍保持謙虛態度，「開心啦，真的是滿開心的 ，我覺得每個play就是還是要做好，雖然說開心，但那只是一個過程，好好想下次怎麼守備或是攻擊。」

▲宋晟睿 。（圖／中信兄弟提供）