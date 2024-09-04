運動雲

>

盜盜盜！宋晟睿展現閃電腳程　平野大讚：比賽一大亮點

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟昨晚（4日）對台鋼雄鷹的比賽中，外野手宋晟睿展現驚人的腳程與積極的跑壘，成為球隊進攻的關鍵力量。他不僅以連續盜壘打破僵局，更在6局的猛攻中貢獻2分打點安打，助兄弟最終奠定勝基。總教練平野惠一賽後大讚，宋晟睿此役的跑壘是一大亮點。

比賽進行到4局時，宋晟睿擊出安打後連續盜上二壘、三壘，隨後靠陳子豪的高飛犧牲打成功跑回本壘，為兄弟取得第一分。

6局時，攻勢再次由宋晟睿帶頭，他選到保送後，隊友們串連安打將他送回本壘，兄弟在這一局打擊超過11人次，攻下7分大局，奠定了比賽勝利。宋晟睿更在這一局末端再度擊出2分打點安打，進一步擴大領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後，宋晟睿表示，希望能透過自己的速度幫助隊友，「在一壘時，隊友打一支安打，我可能跑上二壘或三壘而已。想說發揮自己的速度，盜三壘時，子豪又剛好打一個高飛犧牲打。」

平野教練也對宋晟睿的腳程給予高度肯定，「比賽的一大亮點正是晟睿的跑壘，不論是第一分還是中間的表現都非常好。無人出局只要睿睿上壘，就能變成三壘有人，如果睿睿懂得如何活用腳程，那一定能有更好的表現。」

宋晟睿在賽後雖然開心，仍保持謙虛態度，「開心啦，真的是滿開心的 ，我覺得每個play就是還是要做好，雖然說開心，但那只是一個過程，好好想下次怎麼守備或是攻擊。」

▲▼ 德保拉、宋晟睿 。（圖／中信兄弟提供）

▲宋晟睿 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 兄弟宋晟睿跑壘比賽中信兄弟中職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／味全龍外野手因生涯規劃任意引退　球團予以祝福

快訊／味全龍外野手因生涯規劃任意引退　球團予以祝福

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

若不是在台灣打就不會參賽！戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

若不是在台灣打就不會參賽！戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

好可愛！許銘傑之女圍裙登場開球　細膩舉動獲球迷好評

好可愛！許銘傑之女圍裙登場開球　細膩舉動獲球迷好評

德保拉領軍兄弟6連勝！7分大局8比1擊敗台鋼

德保拉領軍兄弟6連勝！7分大局8比1擊敗台鋼

快訊／生涯最後一屆台北羽首戰告捷　戴資穎27分鐘掃落對手晉16強

快訊／生涯最後一屆台北羽首戰告捷　戴資穎27分鐘掃落對手晉16強

賽後還在氣！林俊易台北羽險勝廖倬甫後怒批：爭議球太多

賽後還在氣！林俊易台北羽險勝廖倬甫後怒批：爭議球太多

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

快訊／味全龍外野手因生涯規劃任意引退　球團予以祝福

U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

古林睿煬今出賽再吸引日、美職球探到場　火腿最大陣仗

若不是在台灣打就不會參賽！戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍外野手因生涯規劃任意引退

2泰國「旅外好手」助陣與韓國撐6局

3世界棒球最新排名　中華升第3位

4古林再吸引美、日球探　火腿最多人

5戴資穎重申引退決心：我沒有在騙人的

最新新聞

1蒂亞佛挺進美網4強　睽違19年美國選手對決

2蕭翔文帕運奪銅歸國「榮耀屬於大家」

3天使新秀狂飆169.8公里速球破紀錄

4重返天使球場　大谷：能在這裡比賽是最棒的

5董秉軒引退下一步揭曉：不是放棄自己

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

開幕戰先發投手陳睦衡7K好投　U18中華1比0完封韓國奪首勝

奧運拳擊銅牌吳詩儀開出好球　場邊與吉祥物猜拳互動超逗趣

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366