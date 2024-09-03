法國射手告別NBA轉戰希臘聯賽　曾因被冰公開與尼克主帥撕破臉

▲法國射手佛尼爾（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

擁有12年NBA資歷的法國射手佛尼爾(Evan Fournier)今夏遲遲未獲NBA球隊報價，根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息，他已經決定轉戰歐洲賽場，與希臘聯賽隊伍奧林匹亞科斯簽訂一紙2年超過400萬美元(約1.28億台幣)的合約，繼續自己的職業生涯。

現年31歲的佛尼爾是2012年首輪第20順位新秀，NBA生涯在金塊發跡，僅在丹佛度過2季就被交易到魔術，他在奧蘭多待了6.5季，成為陣中主力射手，在魔術歷史得分榜高居第8(7049分)，出賽場次則名列第9(435場)。

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佛尼爾2020-21賽季短暫披過塞爾提克戰袍，並在2021年夏天與尼克簽下4年7300萬美元(約23.4億台幣)的長約，在大蘋果的首個賽季他先發打了80場，接下來2季卻合計僅出賽30場，在當打之年淪為邊緣人，他去年曾坦承與紐約主帥席波杜(Tom Thibodeau)關係破裂，「我沒有什麼可說的，因為我和他沒關係。」

▲法國射手佛尼爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）

佛尼爾上季中終於如願離開尼克，加入東區爐主活塞，從板凳出發打了29場，場均能得7.2分，今夏合約到期後，他在自由市場上乏人問津，最終決定回到歐洲賽場，與希臘聯賽隊伍奧林匹亞科斯簽訂一紙2年超過400萬美元的合約，成為今夏第2位轉投奧林匹亞科斯的NBA球員，前1位是2023年歐錦賽MVP維曾科夫(Sasha Vezenkov)。

佛尼爾在NBA打滾了12年，生涯場均能得13.6分，2.7籃板和2.5助攻，他上個月才代表法國男籃出征巴黎奧運，在鄉親父老面前奪下銀牌。