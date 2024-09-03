回天使球場拚50轟50盜　大谷翔平：全力以赴

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今（3日）對響尾蛇之戰，敲出2支安打、盜壘3次，本季已累積44轟、46盜，持續往單季「50轟50盜」目標前進。賽後大谷翔平也接受美媒訪問，談到下個系列賽將到天使主場出賽，他表示這對他來說很特別，將全力以赴。

道奇將在客場與天使進行2場賽事，大谷翔平表示，「那是我待最久的球場，對我來說非常特別，能在那裡的球迷面前比賽也很特別，我會全力以赴。」

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美媒又詢出有關天使的問題，特別是大谷翔平去年季後沒有收到天使與道奇相近報價的想法，「這點我沒有特別想法，包括道奇在內的其他球隊都給我高度評價，所以我更感謝那些球隊，而不是將重點放在天使是否給出相近報價。」

對於天使若提出相似報價，那大谷翔平是否會續留？他對此表示，「因為這並沒有發生，所以無法討論假設性問題。現在我正為道奇效力，目標是在道奇贏得世界大賽冠軍，我覺得這就足夠了。」

大谷翔平也被問到天使時期球隊未能取得好成績的原因，他坦言，「我自己有打出好的球季，也有因傷缺席大部分賽事的球季。如果我能為球隊貢獻更多，或許結果會有所不同。」

而萬眾矚目的單季「50轟50盜」，大谷翔平表示，「只要持續保持健康比賽，我覺得有機會達成。」此外，他也對首次為季後賽而戰感到興奮，「9月份還能處於這麼好的位置是很特別的事情，這個時期與同區競爭對手爭奪龍頭也是我以前從未有過的經歷，我想會有很多緊張激烈的比賽。」

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）