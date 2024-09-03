運動雲

>

回天使球場拚50轟50盜　大谷翔平：全力以赴

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今（3日）對響尾蛇之戰，敲出2支安打、盜壘3次，本季已累積44轟、46盜，持續往單季「50轟50盜」目標前進。賽後大谷翔平也接受美媒訪問，談到下個系列賽將到天使主場出賽，他表示這對他來說很特別，將全力以赴。

道奇將在客場與天使進行2場賽事，大谷翔平表示，「那是我待最久的球場，對我來說非常特別，能在那裡的球迷面前比賽也很特別，我會全力以赴。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

美媒又詢出有關天使的問題，特別是大谷翔平去年季後沒有收到天使與道奇相近報價的想法，「這點我沒有特別想法，包括道奇在內的其他球隊都給我高度評價，所以我更感謝那些球隊，而不是將重點放在天使是否給出相近報價。」

對於天使若提出相似報價，那大谷翔平是否會續留？他對此表示，「因為這並沒有發生，所以無法討論假設性問題。現在我正為道奇效力，目標是在道奇贏得世界大賽冠軍，我覺得這就足夠了。」

大谷翔平也被問到天使時期球隊未能取得好成績的原因，他坦言，「我自己有打出好的球季，也有因傷缺席大部分賽事的球季。如果我能為球隊貢獻更多，或許結果會有所不同。」

而萬眾矚目的單季「50轟50盜」，大谷翔平表示，「只要持續保持健康比賽，我覺得有機會達成。」此外，他也對首次為季後賽而戰感到興奮，「9月份還能處於這麼好的位置是很特別的事情，這個時期與同區競爭對手爭奪龍頭也是我以前從未有過的經歷，我想會有很多緊張激烈的比賽。」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平天使

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝響尾蛇

大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝響尾蛇

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

大幅領先幾分不算盜壘？　中職特別規則有明訂

大幅領先幾分不算盜壘？　中職特別規則有明訂

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

新控球之神只打26分鐘摘金　哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

新控球之神只打26分鐘摘金　哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

50轟50盜不是夢！大谷翔平：應該有機會...

50轟50盜不是夢！大谷翔平：應該有機會...

U18投捕都是抗韓MVP　中華隊教頭：陳睦衡超乎預期

U18投捕都是抗韓MVP　中華隊教頭：陳睦衡超乎預期

大聯盟球探評陳睦衡抗韓「生涯最佳表現」　飆速152變化球也按讚

大聯盟球探評陳睦衡抗韓「生涯最佳表現」　飆速152變化球也按讚

「平鎮雙槍」發威！江庭毅無懼韓國左投猛打賞：回到6年前U12

「平鎮雙槍」發威！江庭毅無懼韓國左投猛打賞：回到6年前U12

亮燈「155公里」是假的　日本198公分左投：天母投手丘很高

亮燈「155公里」是假的　日本198公分左投：天母投手丘很高

熱門新聞

大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝響尾蛇

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

大幅領先幾分不算盜壘？　中職特別規則有明訂

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

新控球之神只打26分鐘摘金　哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

50轟50盜不是夢！大谷翔平：應該有機會...

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」

2U18日本進大巨蛋練球　監督嚇一跳　

3大幅領先幾分不算盜壘？中職特別規則有明訂

4韓教頭看大巨蛋：不愧是棒球強權

5哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

最新新聞

1女孩日壓軸　吳詩儀開球助龍三連勝

2回天使球場拚50轟50盜　大谷：全力以赴

3亞洲貓王唐嘉鴻　拚貓跳翻轉900度

4外媒曝12強開放40人　棒協沒聽說

5印度一姐辛度退出台北賽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

王齊麟捨不得李洋退役？　深情獻唱《永遠的畫面》

逆轉3分砲太興奮！　高宇杰不好意思：動作有點太大

開幕戰先發投手陳睦衡7K好投　U18中華1比0完封韓國奪首勝

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

尹廈情「下巴撩人」開出好球　來台最期待品嚐雞排＆麵線

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366