帕運首位「無臂」射箭金牌得主　41歲美神射締史上最高分紀錄

▲帕運史上首位無臂射箭金牌得主斯圖茲曼。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

41歲的美國射箭名將斯圖茲曼(Matt Stutzman)第4度征戰帕運，天生沒有手臂的他在複合弓個人賽金牌戰以149比147力壓中國頭號種子艾新亮，不僅刷新最高分紀錄，他也成為帕運史上首位「無臂」的射箭金牌得主，替自己最後一次帕運之旅畫下完美句點。

斯圖茲曼首次參加帕運得追溯到2012年倫敦帕運，他是史上首位「用腳射箭」的帕運選手，當時拿下一面銀牌，但之後的里約帕運和東京帕運，他都空手而歸。今年在巴黎迎來個人帕運最後一舞，他一路過關斬將挺進個人賽金牌戰，他射下近乎完美的149分，力壓東京帕運銅牌得主、本屆頭號種子艾新亮，收穫個人首面帕運金牌。

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▲帕運史上首位無臂射箭金牌得主斯圖茲曼。（圖／路透）

41歲的斯圖茲曼成為帕運史上首位「無臂」射箭金牌得主，149分也是歷史新高，距離滿分150僅差1分。他賽後難掩激動，幾乎要哭出來，他的3個孩子也都來到巴黎觀戰，「我知道這將是我最後一次參加帕運，所以情緒非常激動。說實話，我並沒有預料到能贏得這枚金牌。」

「過去4年裡，我從未想過要追求金牌，一切都是關於享受樂趣和創造回憶。」斯圖茲曼說，「這是一段相當不錯的回憶，對吧？這絕對是一個值得寫進書裡的故事，幾天後我會有更多時間來消化它。但確實是這樣，我不認為我能編寫出更好的劇本。」