運動雲

>

帕運首位「無臂」射箭金牌得主　41歲美神射締史上最高分紀錄

▲▼帕運史上首位無臂射箭金牌得主斯圖茲曼。（圖／路透）

▲帕運史上首位無臂射箭金牌得主斯圖茲曼。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

41歲的美國射箭名將斯圖茲曼(Matt Stutzman)第4度征戰帕運，天生沒有手臂的他在複合弓個人賽金牌戰以149比147力壓中國頭號種子艾新亮，不僅刷新最高分紀錄，他也成為帕運史上首位「無臂」的射箭金牌得主，替自己最後一次帕運之旅畫下完美句點。

斯圖茲曼首次參加帕運得追溯到2012年倫敦帕運，他是史上首位「用腳射箭」的帕運選手，當時拿下一面銀牌，但之後的里約帕運和東京帕運，他都空手而歸。今年在巴黎迎來個人帕運最後一舞，他一路過關斬將挺進個人賽金牌戰，他射下近乎完美的149分，力壓東京帕運銅牌得主、本屆頭號種子艾新亮，收穫個人首面帕運金牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼帕運史上首位無臂射箭金牌得主斯圖茲曼。（圖／路透）

▲帕運史上首位無臂射箭金牌得主斯圖茲曼。（圖／路透）

41歲的斯圖茲曼成為帕運史上首位「無臂」射箭金牌得主，149分也是歷史新高，距離滿分150僅差1分。他賽後難掩激動，幾乎要哭出來，他的3個孩子也都來到巴黎觀戰，「我知道這將是我最後一次參加帕運，所以情緒非常激動。說實話，我並沒有預料到能贏得這枚金牌。」

「過去4年裡，我從未想過要追求金牌，一切都是關於享受樂趣和創造回憶。」斯圖茲曼說，「這是一段相當不錯的回憶，對吧？這絕對是一個值得寫進書裡的故事，幾天後我會有更多時間來消化它。但確實是這樣，我不認為我能編寫出更好的劇本。」

關鍵字： 2024巴黎奧運巴黎帕運射箭Matt Stutzman

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝響尾蛇

大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝響尾蛇

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

大幅領先幾分不算盜壘？　中職特別規則有明訂

大幅領先幾分不算盜壘？　中職特別規則有明訂

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

新控球之神只打26分鐘摘金　哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

新控球之神只打26分鐘摘金　哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

50轟50盜不是夢！大谷翔平：應該有機會...

50轟50盜不是夢！大谷翔平：應該有機會...

U18投捕都是抗韓MVP　中華隊教頭：陳睦衡超乎預期

U18投捕都是抗韓MVP　中華隊教頭：陳睦衡超乎預期

大聯盟球探評陳睦衡抗韓「生涯最佳表現」　飆速152變化球也按讚

大聯盟球探評陳睦衡抗韓「生涯最佳表現」　飆速152變化球也按讚

「平鎮雙槍」發威！江庭毅無懼韓國左投猛打賞：回到6年前U12

「平鎮雙槍」發威！江庭毅無懼韓國左投猛打賞：回到6年前U12

亮燈「155公里」是假的　日本198公分左投：天母投手丘很高

亮燈「155公里」是假的　日本198公分左投：天母投手丘很高

熱門新聞

大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝響尾蛇

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

大幅領先幾分不算盜壘？　中職特別規則有明訂

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

新控球之神只打26分鐘摘金　哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

50轟50盜不是夢！大谷翔平：應該有機會...

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」

2U18日本進大巨蛋練球　監督嚇一跳　

3大幅領先幾分不算盜壘？中職特別規則有明訂

4韓教頭看大巨蛋：不愧是棒球強權

5哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

最新新聞

1女孩日壓軸　吳詩儀開球助龍三連勝

2回天使球場拚50轟50盜　大谷：全力以赴

3亞洲貓王唐嘉鴻　拚貓跳翻轉900度

4外媒曝12強開放40人　棒協沒聽說

5印度一姐辛度退出台北賽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

王齊麟捨不得李洋退役？　深情獻唱《永遠的畫面》

逆轉3分砲太興奮！　高宇杰不好意思：動作有點太大

開幕戰先發投手陳睦衡7K好投　U18中華1比0完封韓國奪首勝

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

尹廈情「下巴撩人」開出好球　來台最期待品嚐雞排＆麵線

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366