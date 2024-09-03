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大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝響尾蛇

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平3日（台灣時間）對響尾蛇之戰，上演單場3盜，展現驚人的腳速，「50-50」壯舉又邁進一步！隊友弗里曼（Freddie Freeman）雙響砲助道奇11比6勝出。

大谷翔平今天先發第一棒、擔任指定打擊。首局首打席就敲出安打，3局擊出滾地球出局。

4局上兩出局且三壘有跑者時，大谷翔平靠四壞球上壘，隨即成功盜二壘。接著在第7局，大谷翔平擊出本場第2支安打，並接連盜二壘和三壘，單場3次盜壘成功，達成個人生涯第二度單場3盜。

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大谷翔平本季累積46盜，將紀錄推進到「44轟、46盜」，繼續延伸這項史無前例的數字。此外，他在本季的盜壘成功率高達92%，僅有4次失敗，這數據顯得格外驚人。先前談到盜壘時，大谷翔平一直強調，「避免失敗是最重要的。」

對於大谷翔平的腳程，社群媒體上出現許多驚嘆的聲音：「輕鬆就完成了…」「不會失敗太厲害了」「連在遊戲裡也無法做到」。

▲大谷翔平與主帥羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

▲大谷翔平展現驚人腳速。（圖／路透）

8局兩出局一壘有人的第5打席，大谷翔平選到保送，為球隊創造一、二壘的得分機會。隨後，貝茲（Mookie Betts ）擊出二壘打，大谷翔平從一壘全速奔跑、成功跑回本壘，再度以跑壘貢獻得分。

9局最後打席，滿球數對決時面對一顆外角低的變化球，他原本以為成功選球，但主審判定為好球，結果站著不動遭到三振。

大谷翔平吞K後，在打擊區內一時愣住，隨後浮現出苦笑，揮了揮右手。當時若成功揮出安打，將是他自7月2日對響尾蛇的比賽以來，個人本季第十次單場三安，不過最後是以三振收場。

回到休息區後，大谷帶著笑意，做出回顧判決的樣子。面對球隊當時已大幅領先，他平靜面對這次的判決，迅速調整好心情。

大谷翔平此戰4打數2安打，另選到2次保送，且單場3盜，距離50轟50盜又更近一步，打擊率升至0.292。

道奇火力全開，繳出17支安打，弗里曼分別在3局、8局開轟，貢獻5分打點，其中8局率隊單局灌進5分，擴大比數領先。赫南德茲（Teoscar Hernandez）則「開外掛」，單場5安猛打賞，僅差1支全壘打達成「完全打擊」。

先發投手弗萊赫提（jack Flaherty）5.2局投球僅失1分，拿下勝投。道奇對響尾蛇的4連戰，取得3勝1敗的優勢，面對分區冠軍，邁出重要的一步。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平單場3盜 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平盜壘驚人表現道奇MLB

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