快訊／田曉雯力克澳洲強敵晉單打4強　連2屆帕運進帳女單獎牌

▲田曉雯闖入巴黎帕運桌球女單4強、確定再奪一牌。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

巴黎帕運於台灣時間3日凌晨迎來桌球女單賽事，女雙銀牌搭檔林姿妤、田曉雯接連出賽，稍早林姿妤8強不敵衛冕冠軍、澳洲華裔好手楊倩，無緣進軍4強，搭檔田曉雯同樣在8強賽對決澳洲選手泰普(Melissa Tapper)，但田曉雯順利以13比11、15比13、8比11、12比14、11比8打下泰普前進4強，確定連兩屆帕運都能在單打項目拿下獎牌！

上屆東京帕運為中華隊打下女單銅牌、同時也是該屆賽會中華隊唯一一面獎牌的田曉雯，於去年亞帕運同樣發揮出色，分別在女單、女雙項目都斬獲銀牌，單屆賽會收下2面銀牌佳績。

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田曉雯本屆帕運在與搭檔林姿妤共同打下女雙銀牌後，女單項目也隨即開胡，她在16強賽僅花14分鐘就打落奈及利亞女將歐巴蘇亞耶(Faith Obazuaye)，成功叩關8強大門。

8強賽田曉雯遭遇澳洲好手，奧運、帕運都有參賽的泰普，首局田曉雯雖然開賽陷入落後，但她在首局後段倒吃甘蔗一路狂追，將比賽逼進deuce，兩人隨後都有局末點機會，而田曉雯率先把握住，以13比11拿下首局。

次局田曉雯仍打得十分辛苦，被泰普率先打下局末點機會，然而田曉雯一一化解，連續化解對手五個局末點、並展開逆襲，順利以15比13連下兩城，順利聽牌！

關鍵第三局泰普力求振作，開賽就連拿3分，雖然田曉雯的發球很快讓對方發生連續失誤，不過泰普這一局幾次強攻都讓田曉雯回擊掛網，最大拉開到5分領先，田曉雯雖一度追到7比9、2分差，仍以8比11落敗。

兩人第四局開賽互有來往，但田曉雯第一局中段開始將比分慢慢拉開，泰普即時喊暫停止血，並在後段苦追將比分逼到deuce，以14比12逆襲成功，把比賽逼進決勝第五局。

攸關勝負的一局，雖然兩人還是陷入僵局，但最終一度落後的田曉雯比賽後段逆襲連得5分，頂住壓力以11比8搶下關鍵一局，順利進軍4強，由於桌球項目沒有銅牌戰，進軍4強就確定有獎牌進帳，田曉雯也確定連兩屆帕運都在單打項目奪牌！