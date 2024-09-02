凱恩、穆勒雙雙進球　拜仁2比0力退弗萊堡德甲開季2連勝

▲穆勒（Thomas Müller）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024德甲今天（2日）深夜迎來焦點戰，拜仁慕尼黑在主場交手弗萊堡，凱恩（Harry Kane）第38分鐘的點球和穆勒（Thomas Müller）下半場第78分鐘的進球，讓拜仁慕尼黑終場就以2比0完封弗萊堡積分3分全拿，自新任主帥孔帕尼（Vincent Kompany）接手後，他們開季取得2連勝，延續火熱狀態。

上半場第38分鐘，經VAR檢查後拜仁慕尼黑因對方手球而被判予點球，由凱恩操刀主罰，凱恩穩穩將球射入球門右下角，弗萊堡門將穆勒（Florian Müller）完全沒有防守機會，1比0，主場拜仁取得領先，而這顆進球是凱恩新賽季德甲首球，上季他以36球高居德甲進球榜榜首。

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KANE IS TOO GOOD



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下半場第78分鐘，拜仁格納布里（Serge Gnabry）的傳中球找到穆勒，後者漂亮的控球並將球直接射進球門，幫助球隊將領先優勢擴大至2比0。

MÜLLER WHAT A LEGEND



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這記進球是穆勒職業生涯第150個德甲進球，他成為聯賽歷史上第17位達到這一進球數的球員。同時穆勒與蓋德·穆勒（Gerd Müller）（365 個）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）（238 個）和魯梅尼格（ Karl-Heinz Rummenigge）（162 個）一起成為拜仁隊史至少攻進150個進球的球員。

「說實話，記錄對我來說並不那麼重要，重要的是我打進了一個非常漂亮的進球，」穆勒賽後謙虛的說道，「出色的技術，然後也能融入其中，這對我來說就是樂趣」。