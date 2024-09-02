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悍將寵愛天使9月14、15日！22女孩到齊15日賽前開球　進場送小卡

▲富邦悍將寵愛天使主題日 。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將寵愛天使主題日 。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將「寵愛天使」主題日9月14、15日在新莊棒球場登場，Fubon Angels主題日22位成員全員到齊，豐富的天使元素將充滿整個新莊棒球場，15日更將由Fubon Angels帶來精彩的開球儀式。

專屬Fubon Angels的主題日，更要有香香的進場禮等你來搜集，進場的球迷將有機會獲得天使影像小卡神秘包，14日贈送俏皮天使主題、15日贈送甜美天使主題，2個主題各有22款女孩等你來搜集，只要憑內野實體票券或電子票券識別手環即可領取一份、不可代領，每日數量有限、發完為止。

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進到場內更有超豐富的天使元素等你來拍照蒐藏，場外Fubon Angels浪漫主題拍照區，活力球衣的甜美天使、可愛私服的俏皮天使，每位女孩都有兩款不同的造型立牌等你來留念，除了有每位女孩的等身立牌等著家人們來拍照留念外，還藏有Angels的甜蜜告白。

主題日兩日賽前皆將舉辦「寵愛天使見面會」，每日將有11位女孩們至2F場外舞台與球迷們一起玩遊戲，15日賽前更將由22位Fubon Angels帶來精彩的開球儀式，這次Angels會用什麼方式開球呢？

兩天賽後皆將舉辦Fubon Angels簽名會，每日各有11名Fubon Angels出席活動，只要事先至悍將APP兌換簽名會活動條碼並扣點99點，活動當日至G Store消費最終金額達4000元(含)以上（需包含女孩商品），即可憑「當日滿額實體發票」及「該場次APP活動條碼」至服務台兌換簽名會參加券一張。

▲富邦悍將寵愛天使主題日 。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將寵愛天使主題日 。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 中職棒球

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