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「女柯瑞」神紀錄NBA也沒人辦到過　詹皇力挺克拉克：嘿酸民們

記者游郁香／綜合報導

WNBA印第安納狂熱的選秀狀元克拉克(Caitlin Clark)，今(2)日出戰達拉斯飛馬，飆出28分、12助攻並包辦5記外線，成為WNBA與NBA史上首位連2場至少攻下25分、10助攻和5顆三分的菜鳥球員，她還以617分登上隊史新秀得分王，成為新人王最熱門人選，NBA天王詹姆斯(LeBron James)也公開力挺她。

克拉克「旋風」從NCAA賽場吹到了WNBA，被譽為「女籃救世主」的她，持續繳出瘋狂表現，她今日作客達拉斯，以19投10中攻下28分、12助攻和4籃板，三分11投5中，率隊以100比93拉出一波4連勝。她前一場對芝加哥天空，也以14投8中轟下31分、12助攻和4籃板，三分9投5中。

▲▼「女籃救世主」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

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▲「女籃救世主」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

根據《StatMamba》的統計，克拉克是NBA與WNBA史上首位連續繳出至少25分、10助攻並包辦5顆三分球的菜鳥球員。另外，她本季總得分來到617分，正式超越2002年凱欽絲(Tamika Catchings)的594分，登上隊史新秀得分王。

狂熱隊還剩7場例行賽，拿下今日這一勝後，戰績提升到17勝16敗，名列聯盟第6，有機會在睽違8年後重返季後賽。

克拉克的驚人的表現讓NBA天王詹姆斯也瘋狂，詹皇最近在社群媒體上發文，「克拉克！嘿，酸民們！」

值得一提的是，克拉克在新人王之爭中的最大對手、天空隊的里斯 (Angel Reese)，被美國媒體挖出2021年時曾發文揶揄詹姆斯，「不，詹皇一點幫助都沒有。」詹皇如今表態力挺克拉克，引起熱議。

▲▼「女籃救世主」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲「女籃救世主」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： WNBA克拉克Caitlin ClarkNBA湖人詹姆斯詹皇印第安納狂熱

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