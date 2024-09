「女柯瑞」神紀錄NBA也沒人辦到過　詹皇力挺克拉克：嘿酸民們

Dynamic duo Caitlin Clark and Kelsey Mitchell lead the @IndianaFever to their 4th straight win! CC: 28 PTS | 12 AST | 4 REB | 5 3PM KM: 36 PTS | 6 REB | 5 3PM Fever are currently 3rd in the East pic.twitter.com/swnGPTlYUB

記者游郁香/綜合報導

WNBA印第安納狂熱的選秀狀元克拉克(Caitlin Clark),今(2)日出戰達拉斯飛馬,飆出28分、12助攻並包辦5記外線,成為WNBA與NBA史上首位連2場至少攻下25分、10助攻和5顆三分的菜鳥球員,她還以617分登上隊史新秀得分王,成為新人王最熱門人選,NBA天王詹姆斯(LeBron James)也公開力挺她。

克拉克「旋風」從NCAA賽場吹到了WNBA,被譽為「女籃救世主」的她,持續繳出瘋狂表現,她今日作客達拉斯,以19投10中攻下28分、12助攻和4籃板,三分11投5中,率隊以100比93拉出一波4連勝。她前一場對芝加哥天空,也以14投8中轟下31分、12助攻和4籃板,三分9投5中。

▲「女籃救世主」克拉克。(圖/達志影像/美聯社)

根據《StatMamba》的統計,克拉克是NBA與WNBA史上首位連續繳出至少25分、10助攻並包辦5顆三分球的菜鳥球員。另外,她本季總得分來到617分,正式超越2002年凱欽絲(Tamika Catchings)的594分,登上隊史新秀得分王。

狂熱隊還剩7場例行賽,拿下今日這一勝後,戰績提升到17勝16敗,名列聯盟第6,有機會在睽違8年後重返季後賽。

克拉克的驚人的表現讓NBA天王詹姆斯也瘋狂,詹皇最近在社群媒體上發文,「克拉克!嘿,酸民們!」

Angel Reese wasn’t the biggest Bron fan back in 2021, and now it seems LeBron James is backing Caitlin Clark for WNBA Rookie of the Year pic.twitter.com/DIKeiVFZC6