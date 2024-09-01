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U18韓國視台灣為最大勁敵！教頭考慮左投開幕戰先發「以左剋左」

▲▼U18亞洲盃韓國隊。（圖／截自韓國棒協官網）

▲U18亞洲盃韓國隊。（圖／截自韓國棒協官網）

記者楊舒帆／綜合報導

U18亞青中華隊首戰對手就是韓國隊，總教練朴啓源考慮「以左剋左」，可能挑選出左投丁炫瑀擔任開幕戰對中華隊的先發投手。

韓國隊陣中至少有5位超過150公里的速球派，包含狀元熱門最速156公里的鄭宇宙，丁炫瑀最快球速也達到152公里，兩投被視為狀元熱門人選。

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據韓媒《Fnnews》報導，有鑒於去年U18世界盃不敵中華隊，朴啓源視台灣為最大勁敵，他說，「最重要的比賽就是對台灣，台灣左打多達5人，所以第一場比賽考慮讓丁炫瑀先發。」丁炫瑀也表達決心，「以開幕戰投手的心態準備，無論如何都要表現好。」

不過朴啓源也提到，「先發人選沒有太大意義，這是7局的比賽，一開始就要尋求勝利，降低失分，如果表現不佳，第一局、第二局就要換投。無論如何，除了對台灣和日本之外，實力差距較大，所以這兩場比賽必須全力以赴。除了丁炫瑀和鄭宇宙之外，牛棚投手重要人選還有金太亨、裵璨昇及朴健佑。」

打序也大致底定，朴啓源說，「對我來說，表現出色球員就是核心，近期練習賽狀態最好的選手是朴在賢和朴俊淳。他們應該會排在第1棒或第3、4棒。對樂天巨人的打線就可能近似對台灣的打線。」對樂天的前5棒是朴在賢、吳在原、廉承沅、朴俊淳、沈在訓。其中吳在原、廉承沅各有5安打表現，朴在賢和李律睿各敲1轟。

為獲得世界盃資格必須打進前兩名，韓國上屆2018年宮崎舉辦的亞青拿下冠軍，本屆要挑戰衛冕。除此之外，韓媒也預告，由於9月11日將舉辦韓職選秀，多位團長將親自來台觀察球員。

關鍵字： U18亞青中華隊韓國隊速球派朴啓源

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