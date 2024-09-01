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林姿妤車禍留永久傷害練就左右開弓　受郭婞淳啟發重拾桌球夢

▲▼台灣帕運桌球國手田曉雯、林姿妤。（圖／體育署提供）

▲台灣帕運桌球國手林姿妤。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

替中華代表團贏得巴黎帕運首面銀牌的林姿妤，國二時因為一場車禍傷到右手，沒有立即檢查和治療而留下永久性傷害，從國小就開始打桌球的她一度變得非常悲觀，抗拒領殘障手冊，不過看到「舉重女神」郭婞淳受重傷後仍以樂觀態度面對、努力重返賽場，讓她大受鼓舞，重拾自己的桌球夢。

林姿妤國小就加入桌球社，國二時因為一場車禍，右手腕撐到地板受傷，當下沒有立刻進行詳細檢查，之後卻感到越來越痛，隔1年接受核磁共振檢查時，已留下「永久傷害」，她的韌帶受損，右手腕翻轉角度也受到限制。她一度因此變得很悲觀，內心很抗拒領殘障手冊，在遭逢如此的人生重挫之際，「舉重女神」郭婞淳成為她重拾桌球夢的動力。

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郭婞淳曾在2014年備戰亞運時遭槓鈴重壓，導致右大腿肌肉70%斷裂，總是相信「一切都是最好的安排」的她，最終克服了重傷，之後還締造連3屆奧運奪牌的紀錄。郭婞淳的樂觀與堅毅，讓林姿妤深受鼓舞，她也在一次觀看殘障桌球比賽後，被其他身障選手努力拼搏的精神感動。

▲▼台灣巴黎帕運「黃金女雙」田曉雯、林姿妤。（圖／體育署提供）

▲台灣帕運桌球國手田曉雯、林姿妤（右）。（圖／體育署提供）

那場意外的車禍，也讓林姿妤練就「左右開弓」的能力，她剛受傷時打了石膏，近1年無法打球，之後右手復健了3年，只好改用左手持拍，一直到高三才得以再用右手打球。

林姿妤在2018年雅加達亞帕運與搭檔田曉雯一起摘下女雙銀牌，兩人也是2019年亞洲帕拉桌球錦標賽雙打金牌得主，上屆東京帕運，她以外卡資格首度站上帕運舞台，最終止步小組賽。

去年杭州亞帕運，林姿妤收獲兩金一銀的佳績，同時拿到巴黎帕運資格，這次她目標更明確，率先在女雙項目拿下銀牌，接下來也要力拚在女單比賽登上頒獎台。

關鍵字： 2024巴黎奧運巴黎帕運桌球田曉雯林姿妤

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