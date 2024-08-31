阿公畫畫笑他打擊？宋嘉翔化為動力：想辦法精進自己

▲宋嘉翔 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿宋嘉翔昨天擊出本季個人首轟，手感回溫，不過總教練古久保健二對他嚴厲，直呼：「還差得遠呢！」宋嘉翔笑回，「阿公一直都很嚴厲啊，我也會把握這個機會，上來就是要好好表現自己。」

宋嘉翔繼去年8月2日再度開轟，連2場有長打演出。古久保昨賽後受訪表示，「以他的能力，需要更好，當然對他非常期待，才會這麼嚴格要求他，沒有期待的人，我是不會理會的。」

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對於古久保健二的嚴厲，宋嘉翔明白教練用心良苦，他透露，去年較常發生失誤時，阿公在白板上畫了他守備的模樣，今年一開始打不太到球，則畫了他的打擊姿勢，「感覺是在笑我，但也算是一種激勵啦，希望我可以更好。」

作為球隊第一指名，宋嘉翔直言，進來到現在，從來沒有覺得職棒很容易，「本來就不是很簡單，現在對手也更瞭解我，知道我的弱點，我就想辦法讓自己更好。」

在嚴宏鈞受傷後適時頂替上一軍，宋嘉翔表示，會好好把握住機會，這段時間也感謝「胖哥」林泓育、教練等人持續給予建議，「最近確實打得比較好。」

談到昨天的全壘打，宋嘉翔說，其實沒想過會開轟，「當下只是想把球打得紮實，沒有想太多，畢竟今年沒有打很好，只是想要把球打平、打強。」