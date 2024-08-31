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台籃「最強保全」阿修羅壓軸加盟　雲豹新賽季4位洋將全數到齊

▲▼「最強保全」阿修羅加盟雲豹。（圖／台啤雲豹提供）

▲「最強保全」阿修羅加盟雲豹。（圖／台啤雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今(31)日宣布簽下美籍禁區悍將阿修羅(Robert Upshaw III)，本季4位洋將全數到齊，球團營運長顏行書表示，阿修羅與另兩位禁區洋將威廉斯、桑德斯都有各自強項，希望借重阿修羅的得分火力，提供教練團不同的戰術選擇。

阿修羅身高213公分、臂展達228公分，不但身材厚實，進攻手段也相當多元，除具備純熟的禁區單打腳步，也有外線投射能力，防守端能鞏固籃板、火鍋封蓋，過往在台發展期間曾多次入圍單月最佳外援。

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他上賽季曾短暫代表台鋼獵鷹出賽，場均能得21.8分、12籃板、3.3助攻與1.5阻攻，後轉往土耳其二級聯賽發展，繳出20.8分、9.5籃板、1.8阻攻的優質數據，新賽季他選擇披上熟悉的「55」號戰袍，將以攻防一體的全能身手將為各隊帶來極大威脅，也是雲豹挑戰連霸一大助力。

阿修羅來台打球前曾擔任保全工作，他在場上頻頻大秀暴扣，搭配雙手高舉上下擺動的招牌手勢，被球迷稱為「最強保全」。

對於即將重返台灣，阿修羅說，「在台灣打球是我職業生涯中一段很美好的時光，我已經等不及與桃園的球迷們見面，會盡快融入球隊，以最好狀態迎接新賽季。」

阿修羅加盟後，雲豹本季4位洋將陣容正式到齊。營運長顏行書指出，「阿修羅與另兩位禁區洋將威廉斯、桑德斯都有各自強項，在功能性不同情況下，能針對對手擺出不同陣型，我們希望借重他的得分火力，提供教練團不同戰術選擇，而且在陣容安排上能有更多變化與彈性。」 

關鍵字： TPBL台啤雲豹阿修羅

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