快訊／U18亞青開打前夕　巴基斯坦恐因外交問題無法來台參賽

▲去年亞錦賽巴基斯坦如其來台參賽，今年U18恐受阻。（圖／中華棒協提供）



記者楊舒帆／綜合報導

U18亞洲青棒錦標賽將於9月2日開打，但與中華隊同屬A組的巴基斯坦隊卻在出發前夕遇到政治問題，恐無法如期來台。

據駐巴基斯坦的記者Faizan Lakhani在社群平台X表示，由於外交政策問題，巴基斯坦棒球隊被禁止來台參加U18亞洲錦標賽。

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中華棒協秘書長林宗成表示，這次巴基斯坦參賽球員來自三地，分別是美國、巴基斯坦和日本。從美國與日本出發的球員及教練會如期抵達，但從巴基斯坦來的球員則遇到問題。巴基斯坦政府以「一個中國」外交政策阻擋了球員來台，但此舉顯然違反國際奧會規定，中華棒協已向WBSC（國際棒壘球總會）反應此事。

巴基斯坦領隊阿里（Shah Ali）去年曾帶隊來台參加亞錦賽，這次也由他領軍。林宗成透露，從巴基斯坦出發的球員約佔全隊一半，目前仍在等待問題解決。他指出，巴基斯坦歷年來台都曾遇到不少問題，但作為主辦國仍很樂意邀請他們參賽。然而，每次巴基斯坦隊來台都不是那麼順利。目前仍持續試圖聯絡領隊阿里，希望巴基斯坦隊能如期來台參賽。

巴基斯坦隊去年雖然順利來台參加亞錦賽，但在2019年的亞錦賽中曾因資金不足，導致8名球員無法來台比賽。