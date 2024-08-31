球會自己跑！韓職「神奇二壘安打」滾上牆在跳過全壘打牆

▲安打球滾上牆「爬升」，最後彈出全壘打牆。（翻攝YouTube@KBO）

圖文／鏡週刊

韓職昨（29日）賽事中，發生了神奇的畫面，1顆球被打者擊出後，竟從三壘邊線一路滾上護欄圍牆，然後剛好接著沿著斜坡向上爬升，最後彈了下後飛越全壘打牆，畫面引發熱議。

NC恐龍昨對決斗山熊，1局下輪到NC恐龍洋砲戴維森（Matt Davidson）打擊時，面對投手一顆內角球他擊出三壘邊線的滾地球，形成一支長打。

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但有趣的是，這顆滾出去的小白球，從界內滾到界外邊後，像是有人操控般似的，先是滾上護牆，接著一路沿著護牆斜坡「往上爬」，最後彈出全壘打牆外，讓現場觀眾嘖嘖稱奇。

戴維森上二壘前一度緩步向前，疑惑究竟發生了什麼事，但踏上二壘壘包後仍在休息區隊友致意，而這是1支二壘安打；現場重播起這段畫面，更讓主播賽評笑出來、驚呼這神奇的一球。

不少韓國網友看到後，紛紛留言直呼這將對登上各大體育新聞版面，認為球像是被施了魔法般，是用滾地球擊出全壘打。

後來戴維森也回到本壘得分，終場NC恐龍以10比2擊退斗山熊。

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