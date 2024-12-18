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MLB調查投手受傷率攀升問題：過度追求球速成主因

▲比柏（Shane Bieber）。（圖／達志影像／美聯社）

▲比柏（Shane Bieber）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB於17日發布一份長達62頁的投手傷病研究報告，針對近年投手傷病率持續上升的問題進行深入調查。研究顯示，球員過度追求球速和更好的球質，並在比賽和訓練中頻繁使用最大力量投球，是造成傷病增加的主要原因。

這項為期一年的研究訪問了超過200位棒球界人士，包括前職業投手、骨科醫生、運動訓練師、球團官員和其他相關專家。一位受訪的骨科醫生指出，「如果要選擇一個最關鍵的因素，那就是投手平均球速的提升與傷病發生率呈現完全正比的關係。」

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研究也發現，許多職業投手雖然意識到追求高球速的風險，但仍選擇這種危險的投球方式，認為其帶來的短期效益大於風險。這種觀念也逐漸影響到業餘層級。一位投手教練表示，「我們都知道投得更快會增加受傷風險，但對於大多數想在棒球界發展的人來說，這個風險值得承擔。」

除了追求球速外，研究也指出其他造成傷病的因素：現代工作量管理策略反而可能增加傷病風險，因為投手知道上場時間短而更傾向於全力投球；訓練方式的改變，從過去重視耐力轉向強調爆發力；以及新冠疫情期間特殊的訓練模式對近三年傷病情況的影響等。

針對這些問題，MLB提出多項改革建議，包括建立鼓勵投手適度控制投球強度的制度、縮小投手陣容規模，以及限制球隊交易次數等。不過MLB表示，這份報告僅是第一步，未來仍需要進行更深入的研究，特別是在休賽期間球員訓練情況的追蹤方面。

報告也特別提到今年三月比柏（Shane Bieber）和史特萊德（Spencer Strider）相繼進行Tommy John手術的案例，突顯這個問題的嚴重性。研究發現，春訓期間傷病率明顯上升，顯示許多投手可能未為賽季做好充分準備。
 

關鍵字： 投手傷病MLB研究球速

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