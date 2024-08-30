象魔力復出平野有500分的感動　黃恩賜隔709天勝投也懂：辛苦了

▲象魔力。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟30日以3比1擊敗富邦悍將。象魔力手術後復出，相隔516天在一軍先發4局失1分，賽後總教練平野惠一表示，「想給他500分的滿分，很感動。」

平野惠一坦言，「經歷手術復健，很多人無法理解這一段有多辛苦。看到他今天的表現，很開心。相信不只是他，從開刀到復健，很多人幫助他，這些人看到之後，也會非常開心。能參與象魔力野球人生的這一段路，也感到很滿足。」

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象魔力退場後，黃恩賜接替中繼。平野惠一表示，「恩賜也是經過有傷和復健，回到一軍戰場，競爭過後給他的獎勵，他很好地完成了任務。」

黃恩賜前一勝得追溯至2022年9月21日，相隔709天奪勝 ，他說，「過兩年（沒拿勝投）了！不是先發拿MVP，中繼就是想要完成牛棚任務。每場比賽都要準備好，尤其前一天沒投的話，很容易輪到，張力要維持住。今年在二軍也以後援登板，跟一軍差不多，沒有適應問題。」

對於象魔力曾經歷的復健，黃恩賜也很有感觸，「兩個都是復健組的，也很開心他復健成功，恢復很完整。相信還沒到最好的狀態，辛苦他了，我知道過程很煎熬。」得知獲得MVP也嚇一跳，黃恩賜說，「之前是以先發角色，中繼是第一次，以為是象魔力，他也很辛苦。」

黃恩賜從先發投手表現出色，他坦言會想回到先發角色，「想知道自己極限在哪，突破看看。」對決張育成讓他擊出內野滾地球，黃恩賜表示，「有對到！好可怕喔！大聯盟氣場就是不一樣。」

▲黃恩賜。（圖／中信兄弟提供）