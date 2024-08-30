肯特初嚐3連勝賽後雀躍受訪　轉念最大關鍵感謝樂天給機會

▲肯特 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

肯特轉戰樂天桃猿後好幸福，今天主投6局僅失1分非責失，隊友朱育賢和宋嘉翔的全壘打相挺，讓他首次嚐到3連勝的滋味。賽後，肯特一邊蹦蹦跳跳地走到記者面前接受訪問。今年他能在桃猿延續球員生涯，感到非常珍惜，也坦言這是他化身「快樂肯特」的一大轉捩點。

肯特在上一場奪勝之後，曾說，樂天桃猿是一支完整性很高的隊伍，隊友給予滿滿的支援，攻、守、牛棚都很到位。

他今天再度獲得隊友相挺，賽後藏不住笑容，嘴角頻上揚。

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面對球迷稱他「快樂肯特」，肯特說，「打棒球最重要就是享受比賽，展現棒球樂趣，如果我在場上能夠把這份快樂傳遞給球迷，也是一件很棒的事。」

肯特此戰主投6局只被敲4支安打，另有3次四壞球保送、4次三振，僅失1分非責失，連4場出賽皆繳優質好投，取得3連勝。

古久保健二認為，相比前幾場，肯特狀況沒有特別好，「或許是進入第4場了，稍微有些疲勞，但他還是有把輪值工作做好，滿像他的投球內容，他有ㄍㄧㄥ住。」

肯特直言，投球不可能每次都處在很好的狀態，自己就是盡力幫助球隊保持在能贏的狀況。

肯特今年看起來笑容更多，除了擁有幸福的打線、守備支援之外，他說，轉念最大關鍵還是多虧樂天願意給他這份合約。

去年球季結束，肯特未獲富邦悍將續約，尋找下一東家遲遲未果，一直到樂天桃猿開出合約，「如果沒有樂天給我這個機會，我可能就直接轉任教練了。」

「這確實是一個很關鍵的轉捩點，我一直都有在準備轉職當教練這件事，只是時間點的問題。」如今樂天願意給他延續球員身份的機會，讓他相當感激。

「因為這個機會，讓我可以繼續在球迷面前揮灑熱情、繼續玩樂棒球，或許當教練這件事，可以再晚一點。」肯特說。