蕭翔文摘帕運中華隊第一牌！廠商加碼30萬鼓勵

▲跆拳道好手蕭翔文勇奪巴黎帕運男子K44級58公斤量級銅牌 。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

中華隊跆拳道好手蕭翔文今(30)日凌晨於巴黎帕運奪下跆拳道男子K44級58公斤級銅牌，為了適時提振代表團士氣， 廠商加碼頒予蕭翔文30萬元台幣獎金，教練吳燕妮也有9萬元獎金，今年帕運代表團陣還有一台價值破百萬元的祕密武器，充份運用在選手的身上來協助創造佳績。

蕭翔文在跆拳道男子K44級58公斤級奪下銅牌，為中華帕運代表團成功開胡，同時也是台灣在帕運史上的首面跆拳道獎牌，帕總的親善大使常如山，今年更是出錢出力來協助這次的台灣帕運代表團，並且將給予獲金銀銅選手給予70、42、21萬獎金，教練30、18和9萬元獎金，摘銅的蕭翔文將可獲21萬元，但常如山確定加碼到30萬元，教練吳燕妮則獲9萬元加碼獎金。

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▲常如山(中)長期關注台灣帕拉運動員。（圖／提供）

去年的杭州亞帕運，中華隊領隊劉怡萱陪著中華代表團從開幕到閉幕一路隨行，見證了中華帕拉好手的亮眼發揮，而如山也在亞帕運期間抽空親自前往杭州，慰勞所有中華隊代表團以及教練、選手，都展現出他們對台灣運動員、甚至帕拉運動員的重視與照顧。

常如山的夫人Amber Lee和劉怡萱，這次都隨隊在巴黎照顧台灣代表團，同時，為了充份紓解選手的疼痛，特別請旗下公司捐贈一台價值120萬元，有疼痛雷射功能的健力適雷射，這台機器也隨隊出征巴黎，好照顧台灣帕運健兒。

健力適雷射是專門為治療運動傷害設計，使用專利的脈衝波，針對受傷部位的紅腫熱痛，可以達到快速修復，是台灣從義大利引進的第一台高能量雷射儀器，可以在充電不接電源的情況下，直接幫助在運動場上為選手修護在比賽時所受到的傷害。