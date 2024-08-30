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仰德北市大業餘高球賽　16歲謝承洧最後一回合66桿最低桿首奪冠

▲仰德全國業餘公開賽男子A組林口球場謝承洧(右起)女子組洪阡瑋.男子B組王宥鈞 。（圖／主辦單位提供）

▲仰德北市大全國業餘公開賽男子A組林口球場謝承洧(右起)、女子組洪阡瑋、男子B組王宥鈞 。（圖／主辦單位提供）

記者歐建智／綜合報導

2024仰德北市大全國業餘高球公開賽，今天（30日）在新竹東方之星高爾夫球場結束最後一回合決賽，三組冠軍選手中，男子A組林口球場剛滿16歲的謝承洧首次升上A組，今天打出全場最低桿低於標準桿6桿的66桿，以四回合總桿低於標準桿14桿的274桿，以勝8桿之多，擊退原來與他同桿出發的對手，首度奪冠。

女子組老爺球場的洪阡瑋揮出73桿，以四回合高於標準桿6桿的294桿，6桿之多，首次封后；男子B組成績較為懸殊，台北球場王宥鈞交卡74桿，以四回合總桿高於標準桿4桿的292桿，19桿差距，也是首度奪冠，去年名列第三。男子A組冠軍謝承洧與男子B組王宥鈞可獲得今年九月底仰德TPC錦標賽（今年亞巡賽其中一站）參賽資格。

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▲仰德全國業餘公開賽男子A組林口球場謝承洧奪冠 。（圖／主辦單位提供）

▲仰德北市大全國業餘公開賽男子A組林口球場謝承洧奪冠 。（圖／主辦單位提供）

謝承洧前兩年在男B組連續兩度奪冠，8月10日才滿16歲，首次升上A組，昔日在B組的勁敵羅友成，今年也一起升上A組，且又增加了一位對手許柏丞，昨天三回合結束，謝承洧與許柏丞同為總桿低於標準桿八桿的208桿，羅友成以四桿之差的212桿暫居第三。

今天三人同組，自第1洞出發，前九洞結束，謝承洧發揮長桿與推桿準度，抓三鳥一柏忌34桿，羅友成35桿，許柏丞37桿，謝承洧已逐漸拉開領先差距；後九洞謝承洧繼續發威，抓下四鳥，32桿，以漂亮的全場最低桿66桿收場，同時也將兩位對手遠拋在後面，以八桿獲勝。

謝承洧將升上和平高中二年級，已有11年球齡，他表示，本周四回合的開球與長鐵桿開球發揮得都很好，今天18洞全都成功打上球道，成功打上果嶺只失誤三個洞，28推，可說是全面平均發揮水準，七鳥一柏忌，水準之作。

同組的原本同桿競爭對手許柏開球失誤太多，尤其後九洞有點打爆了，打出39桿。他說，後天就要出國打韓國業餘公開賽，九月行程還有三花青少年菁英邀請賽與仰德TPC錦標賽，未來打算往美國大學繼續高球之路。

▲仰德全國業餘公開賽男子B組王宥鈞奪冠 。（圖／主辦單位提供）

▲仰德北市大全國業餘公開賽男子B組王宥鈞奪冠 。（圖／主辦單位提供）

首次贏得男子B組冠軍的王宥鈞今年是最後一次參加B組，10月將滿16歲了，他表示這個冠軍是他八月贏得的第三個冠軍，另兩冠包括中華高協的月賽A組及長春傳承賽業餘組冠軍；本周是鐵桿表現得好，所以也打出還不錯的成績。

王宥鈞13歲起才認真練高爾夫，目前在台北球場跟沈忠賢老師練球，未來要加強的是推桿。

▲仰德全國業餘公開賽女子組洪阡瑋奪冠 。（圖／主辦單位提供）

▲仰德北市大全國業餘公開賽女子組洪阡瑋奪冠 。（圖／主辦單位提供）

女子組冠軍洪阡瑋前天才過滿16歲的生日，也是首次拿下這項比賽冠軍。她表示，本周是長桿打得好，目前要升再興高中二年級。她表示，平常周一至周五都要上滿全天課，只有周末與周日有空去老爺球場練球，平日也會跟著高尚宏老師在林口球場打球；未來也計劃繼續前往美國大學的高球路。

仰德全國業餘公開賽是目前是台灣規模最大的業餘高爾夫個人比賽之一，今年總參賽人數為76位，包括男A組57位丶男B組7位及女子組12位選手參賽，只取個人賽名次。兩回合後，大會依各組人數取前50%晉級後兩回合決賽，共39位選手晉級決賽，包括男A組29位丶男B組4位及女子組6位。

今天除了各組冠軍以外，各組前3名其他選手與成績為：男A組第二名羅友成（林口球場），今天70桿，四回合282桿；第三名許柏丞（斑芝花球場），今天76桿，四回合284桿。男B組第二名余致寬（台北球場），今天79桿，四回合313桿；第三名李彥廷（全國球場）今天82桿，四回合327桿。女子組第二名謝佳彧，今天76桿，四回合300桿；第三名佐佐木郁乃（新豐球場）77桿，四回合301桿。

▲仰德全國業餘公開賽男子A組謝承洧(左起).男子B組王宥鈞.女子組洪阡瑋 。（圖／主辦單位提供）

▲仰德北市大全國業餘公開賽男子A組謝承洧(左起).男子B組王宥鈞.女子組洪阡瑋 。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 高球

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